CHOQUE DE ORDEM

Combates a furtos de eletricidade retornam R$ 49 milhões em impostos para a Bahia em um ano

Nos três primeiros meses de 2025, ações da Neoenergia Coelba já permitiram a recuperação de mais de R$ 6,7 milhões em tributos

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de maio de 2025 às 10:00

Ações ampliam a segurança de sistema elétrico Crédito: Divulgação

Um levantamento inédito realizado pela Neoenergia Coelba mostra que as ações de combate às ligações clandestinas de energia possibilitaram a recuperação de mais de R$ 49,1 milhões em impostos que deixariam de ser arrecadados com o consumo irregular de energia. O valor expressivo corresponde a tributos, como o ICMS, que incidem sobre a eletricidade que estava sendo furtada e passou a ser devidamente regularizada após as ações da distribuidora. >

As operações contribuem não apenas para reforçar a segurança da população e a qualidade do sistema elétrico, mas também para o fortalecimento das finanças públicas do Estado da Bahia. O impacto positivo na arrecadação já se estende a 2025. Apenas no primeiro trimestre deste ano, as operações da Neoenergia Coelba possibilitaram a recuperação de mais R$ 6,7 milhões em tributos, demonstrando a continuidade e a eficácia das ações de fiscalização e combate ao furto de energia em todo o estado.>

“Cada fraude identificada representa não só uma ligação irregular desfeita, mas também recursos que voltam para o Estado investir em saúde, educação e segurança. Nossas ações têm um forte impacto social e fiscal”, destaca Madson Melo, gerente de Recuperação de Energia da Neoenergia Coelba.>

Em 2024, a distribuidora registrou o maior volume de fraudes removidas da sua história: foram 160 mil ligações clandestinas desativadas, resultado de mais de 130 mil inspeções em campo. A energia recuperada chegou a 496 milhões de kWh — volume suficiente para abastecer 4 milhões de residências por um mês ou toda a cidade de Salvador por 50 dias.>

Combate a gatos já trouxe resultados este ano Crédito: Divulgação

As operações são realizadas com uso intensivo de tecnologia, como drones, georreferenciamento e inteligência artificial, além de parcerias com as polícias Civil e Militar. O trabalho de campo abrange residências, estabelecimentos comerciais, industriais e propriedades rurais. Em 2024, cerca de 30 mil comércios ou indústrias e 13 mil fazendas foram flagrados com fraudes.>

Além do prejuízo econômico, o furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro e oferece risco à vida das pessoas, devido ao improviso e à falta de segurança nas instalações ilegais. >

A Neoenergia Coelba reforça que mantém canais de denúncia abertos à população, que podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 116 ou pelo site www.neoenergia.com.>

Gatonet>

Em outra frente de regularização, mais de 36 toneladas de cabos de telecomunicações instalados à revelia na rede de postes de distribuição de energia elétrica, em 18 cidades da Bahia, foram removidas pela Neoenergia Coelba somente entre março e abril deste ano em mais uma etapa da Operação Gatonet. Como uma força-tarefa, a Operação Gatonet reforça o ordenamento em regiões consideradas críticas e, somente em 2025, contribuiu para que aproximadamente 200 empresas que atuam no ramo das telecomunicações regularizassem suas situações junto à distribuidora de energia. As ações de ordenamento da rede de cabos de telecomunicações ocorrem diariamente em todo o estado baiano.>

Instalações irregulares são responsáveis por emaranhados de fios Crédito: Divulgação

O município que lidera o quantitativo de equipamentos instalados de maneira irregular na rede de postes é Salvador, com 4,2 toneladas de cabos retirados em aproximadamente dois meses. Além dos cabos, centenas de equipamentos – como caixas – também foram removidos com o objetivo de garantir mais segurança à população, diminuir a poluição visual e incentivar a regularização das empresas que ocupam a infraestrutura de postes da distribuidora de energia de maneira irregular com apresentação de projeto técnico e assinatura de contrato.>

“Intensificamos, ao longo deste ano, as ações de ordenamento dos cabos instalados nos postes da Neoenergia Coelba em todos os municípios baianos. Nessa fase mais recente da Operação Gatonet, executamos 1.380 postes nas 18 cidades contempladas nessa edição da operação. Essa iniciativa é importante para incentivarmos a regularização das empresas que prestam serviços de telefonia e internet, mas, sobretudo, garantimos mais segurança à população”, destaca Adriana Teodorio, gerente de Relacionamento da Neoenergia Coelba.>

Para evitar que os cabos sejam retirados e o fornecimento de internet interrompido, a distribuidora disponibilizou um canal de atendimento direto para que as empresas de internet possam se regularizar. Através do e-mail [email protected], os provedores poderão tirar suas dúvidas e receber orientações sobre o assunto. >

O Gatonet é o principal motivo dos emaranhados de fios nas cidades, pois não seguem os critérios técnicos e de segurança para instalar os seus cabos nos postes, podendo causar graves acidentes com a população e interrupções de energia. Além disso, a instalação de caixas irregulares nos postes provoca incêndios na fiação devido à baixa qualidade do equipamento. >