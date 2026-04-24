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Caso Geovane: PMs acusados de esquartejar o jovem vão a Júri na próxima semana

Crime ocorreu em 2014

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:00

Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime Crédito: Reprodução

Sete policiais militares denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pelo homicídio de Geovane Mascarenhas de Santana serão submetidos a Júri popular na próxima segunda-feira (27), às 8h, no Fórum Ruy Barbosa.

São eles: Cláudio Bonfim Borges, Jesimiel da Silva Resende, Daniel Pereira de Sousa Santos, Alan Morais Galiza dos Santos, Alex Santos Caetano, Roberto dos Santos Oliveira e Jailson Gomes Oliveira.

Caso Geovane: PMs serão julgados em 2026, quase 12 anos após o crime

Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Reprodução
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Betto Jr. /Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lppes/Arquivo Correio
Gravação do documentário na redação do Correio por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Jurandy, Geovane ainda pequeno e mãe do menino, Ieda por Almiro Lopes-/Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Arquivo Correio
Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Acervo Pessoal
Nadinho morreu após ser baleado por policiais militares em Candeias, em 2018 por Divulgação/Facebook
Homem foi localizado por policiais militares por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Geovanna Nogueira da Paixão, morta aos 11 anos por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Shutterstock
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Davi Fiúza por Reprodução
Menino Joel estava em casa quando morto em uma operação policial por Reprodução
Joel Castro, o Mestre Ninha, espera pelo julgamento dos PMs denunciados pela morte de seu filho, o menino Joel, há 13 anos por Marina Silva/CORREIO
Pai do menino Joel, morto em operação policial por Arisson Marinho/CORREIO
Miriam Moreno da Conceição, mãe do menino Joel por Marina Silva
Estado poderá pagar R$ 500 mil a ialorixá torturada por PMs por Divulgação
Estado poderá pagar até R$ 500 mil a ialorixá, vítima de intolerância religiosa de PMs em Ilhéus   por Acervo pessoal
Perícia aponta que Catimile foi morta por PMs por Reprodução
Três PMs são presos por suspeita de participação em grupo de extermínio por Divulgação/SSP
Mãe de Carlos Alberto luta desde 2013 para que o por Marina Silva/CORREIO
Pai acredita que PMs serão condenados pela morte do filho, que tinha 10 anos morto por Marina Silva/CORREIO
Família de Robson acusa PMs de execução em Santa Mônica por Reprodução
Jovens foram mortos por PMs na Gamboa por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Família acusa PMs de invadir casa e matar pedreiro no Alto do Coqueirinho por Divulgação
PMs são denunciados por mortes na Gamboa por Arquivo CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
O professor universitário e nutricionista William Silva denunciou ação truculenta de PMs por Reprodução/Instagram
Moradores dizem que PMs esconderam cápsulas após morte de adolescente na Santa Mônica. por Nara Gentil/CORREIO
Jovem foi morto a tiros em Camaçari por Reprodução
Jovem foi morto a tiros em Camaçari por Reprodução
Policial da Corregedoria Geral por Divulgação/SSP-BA
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
Universitária morre baleada em ação policial na Engomadeira por Divulgação
Três PMs são presos por suspeita de participação em grupo de extermínio por Divulgação/SSP
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Jovem com autismo é morto a tiros no Rio Sena por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Guia turístico que roubava câmeras e celulares em destino paradisíaco da Bahia é preso por Divulgação/PC
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Caso Geovane: PMs serão julgados em abril de 2026, quase 12 anos após o crime por Reprodução

Os sete serão julgados por homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles também serão julgados por roubo qualificado pelas circunstâncias e, a exceção de Jailson Gomes Oliveira, por ocultação de cadáver.

Geovane Mascarenhas de Santana, então com 22 anos, foi sequestrado e posteriormente decapitado no dia 2 de agosto de 2014, dentro de uma unidade da Polícia Militar no bairro do Lobato, em Salvador.

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No dia do crime, Geovane pilotava sua motocicleta, quando foi abordado por uma guarnição da PM. Os policiais conduziram a vítima na viatura juntamente com sua motocicleta até a Rua Luiz Maria, de onde seguiram para o local em que assassinaram Geovane Mascarenhas.

As investigações apontaram que a mão esquerda da vítima foi encontrada carbonizada junto com a cabeça, em Campinas de Pirajá. O restante do corpo foi deixado no Parque São Bartolomeu.

Os policiais militares “sequestraram e mataram quem por eles foi eleito para morrer”, afirma a denúncia do MP-BA, registrando que os denunciados agiram de forma a impossibilitar qualquer defesa por parte da vítima, que foi surpreendida, sem nenhuma justificativa legal, presa e mantida sob a guarda dos PMs, quando então foi morta.

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