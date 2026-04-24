CIDADANIA

Ação oferece emissão gratuita da nova carteira de identidade em cidade da Bahia

Moradores de Alagoinhas poderão emitir documentos na próxima segunda (27), terça (28) e quarta (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:43

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

A partir da próxima segunda-feira (27), a Caravana de Direitos Humanos chega a mais uma edição na cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano. Os atendimentos acontecem no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro (Carneirão), no Centro, com diversos serviços gratuitos, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação vai até a próxima quarta-feira (29).

Além da emissão do RG, que terá limite de 120 senhas por dia, a população de Alagoinhas poderá emitir a 2ª via de certidão, ID Jovem, realizar exames de DNA, renegociar dívidas, emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD), além de obter outras documentações. Orientações jurídicas também estarão disponíveis para os interessados.

Veja todos os serviços oferecidos na ação 1 de 18

A ação começa na segunda-feira, das 13h às 17h, com atendimento exclusivo para comunidades rurais e tradicionais (com agendamento prévio). Na terça-feira (28) e na quarta-feira, o atendimento é aberto ao público, das 9h às 16h.

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.