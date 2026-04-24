15 aves silvestres vítimas de maus-tratos são resgatadas na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:27
Uma ação policial resgatou 15 aves silvestres que eram submetidas a maus-tratos na cidade de Santa Bárbara, no centro-norte da Bahia, na quinta-feira (23). Três canários, três cardeais, três coleiros, um sofrê, quatro papa-capins e um caboclinho foram resgatados em cativeiros irregulares localizados em duas casas.
Policiais da delegacia local e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) foram até o local, onde constataram as condições inadequadas em que os animais eram mantidos.
Os responsáveis foram conduzidos à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis. "A atuação teve como objetivo garantir o cumprimento da lei, a preservação da ordem pública e, sobretudo, a proteção do meio ambiente e da fauna silvestre", diz a Polícia Civil, em nota.