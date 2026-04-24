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Mais de 150 operários passam mal após almoço em obra no interior da Bahia

Trabalhadores de construtora tiveram vômito e diarreia após comerem marmitas servidas no expediente

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:50

Trabalhadores teriam passado mal após comer quentinhas Crédito: Reprodução

Cerca de 150 trabalhadores de uma obra do programa "Minha Casa, Minha Vida" foram parar na UPA de Santo Antônio de Jesus nesta sexta-feira (24). Os funcionários da empresa Vertical Engenharia apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, como vômito e diarreia.

O mal-estar começou ainda na noite de quinta-feira (23), após os operários comerem a "quentinha" servida no horário do almoço. A suspeita é de que a comida estivesse estragada ou contaminada. As informações foram divulgadas pelo Blog do Valente.

A UPA informou que todos os pacientes foram atendidos e medicados. Apesar do susto e da grande quantidade de pessoas passando mal ao mesmo tempo, nenhum caso é considerado grave.

A prefeitura e a empresa responsável pela obra ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. A Vigilância Sanitária deve apurar as condições das refeições entregues aos trabalhadores para confirmar a causa do surto.

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Tags:

Bahia Comida Trabalhadores Minha Casa Minha Vida Intoxicação

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