CRUELDADE

Moradores denunciam mortes de animais por envenenamento em Jacuípe: ‘Quero sair daqui’

Ao menos cinco gatos foram mortos em dois dias

Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:00

Animais foram encontrados mortos pela tutora em Jacuípe Crédito: Acervo Pessoal

Cinco gatos foram encontrados mortos em um loteamento localizado em Barra do Jacuípe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), entre sexta-feira (7) e sábado (8). Moradores denunciam que os animais foram envenenados por pessoas que vivem na região. Uma das moradoras afirma que já foi ameaçada por alimentar gatos e cachorros na localidade.

Adriana Magna Silva é responsável por resgatar e castrar animais na região. Em sua casa, que fica em um terreno mudado de 600 m², ela chegou a ter 13 gatos. Cinco deles foram mortos nos últimos dias. Um deles chegou a ser encontrado com vida, mas não resistiu. "Quando eu o encontrei, ele estava passando mal. Tentei cortar o efeito com carvão ativado, mas não deu tempo", lamenta a tutora. A substância pode "cortar" o efeito do veneno ao absorver toxinas no trato gastrointestinal e impedir sua absorção na corrente sanguínea.

A moradora vive na localidade há 15 anos e vem sendo alvo de ameaças de vizinhos por alimentar animais em situação de rua. "Eu trato meus gatos com todo o carinho do mundo. Eles são meus filhos. São amáveis e não fazem mal para ninguém", diz a mulher, que planeja se mudar do loteamento. "É uma sensação de impotência muito grande. É muita maldade. Quero sair daqui", acrescenta.

Imagens enviadas à reportagem mostram os gatos mortos, deitados em áreas de vegetação. Em um vídeo, é possível que um cachorro agoniza ao apresentar sintomas de envenenamento. Ele também morreu. De acordo com moradores do loteamento, vizinhos incomodados com a presença dos animais espalham veneno na localidade conhecida como Planeta Água.

Adriana contou ao CORREIO que pretende registrar um boletim de ocorrência nesta semana. "Eu já criei vários tipos de animais em outras casas, mas nunca vi tanta maldade como aqui", lamenta.

O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) prevê pena para prática de maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, e o envenenamento se enquadra nessa categoria. A pena é de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda, se o crime for praticado contra cães e gatos.

Planeta Água

Para além dos envenenamentos de animais, o loteamento está no centro de uma disputa judicial, como já revelou o CORREIO. Em setembro deste ano, uma reportagem mostrou que moradores que se recusam a pagar taxas condominiais estão sendo processados pela administração do suposto condomínio Planeta Água. Ao menos duas pessoas tiveram bens penhorados neste ano. A prefeitura, no entanto, já confirmou que o local é um loteamento.

Neste mês, a denúncia feita contra a juíza da 2ª Vara do Sistema dos Juizados de Camaçari foi arquivada. A representação contra a magistrada foi feita por uma moradora que teve carro e moto penhorados, além de uma conta corrente bloqueada por se recusar a pagar as taxas cobradas.