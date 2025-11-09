CRIME

Músico tem casa invadida e instrumento roubado em Salvador; veja

Suspeito foi flagrado deixando a residência carregando guitarra

Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 19:04

Assaltante invade casa e rouba instrumento de músico em Salvador Crédito: Reprodução

O cantor e compositor Lutte revelou que teve a casa invadida e um instrumento roubado na madrugada da última quinta-feira (6), em Salvador. Em uma publicação nas redes sociais, o artista compartilhou o vídeo em que um homem aparece pulando o muro da residência com a ajuda de uma escada.

A ação durou cerca de dez minutos. No flagrante compartilhado por Lutte, é possível ver que o assaltante apoia a guitarra roubada em cima do muro enquanto desce a escada. Depois, ele pega o instrumento e deixa o local.

Lutte contou que registrou um boletim de ocorrência e que está em busca de outras imagens de câmeras de segurança para ajudar a polícia na identificação do assaltante. A guitarra roubada é do modelo Epiphone Les Paul e é avaliada em até R$ 13 mil.

"Não vou fazer discurso aqui sobre a violência na nossa cidade. Não sou o primeiro e nem serei o último. Só vou dizer uma coisa: tá fod*", escreveu o cantor. "Além do prejuízo financeiro, tem o prejuízo emocional: essa guitarra faz parte dos primórdios da Mosiah, da minha carreira solo, da minha vida", lamentou o artista.