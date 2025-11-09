DENÚNCIA

Clínica é interditada na Bahia e falsa médica é indiciada após paciente sofrer deformações

Estabelecimento fica no centro de Vitória da Conquista

Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:12

Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma mulher de 44 anos foi indiciada e uma clínica foi fechada em Vitória da Conquista, na Bahia, após uma paciente sofrer lesões graves durante um procedimento estético no local. De acordo com a polícia, a mulher não possui autorização para realizar os atendimentos.

A investigação teve início há um mês, através de denúncia de uma cliente que sofreu sequelas graves em decorrência de um procedimento estético invasivo realizado pela suspeita, em fevereiro deste ano. A perícia constatou que as lesões resultaram em deformidade permanente, com impacto estético e psicológico.

Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista 1 de 3

A responsável pelo procedimento se apresentava falsamente como farmacêutica e esteticista, atendendo em endereços distintos e mantendo suas redes sociais em modo privado para ocultar a atividade irregular. Ela foi localizada em uma clínica clandestina localizada na Travessa Adriano Bernardes, no centro da cidade, que havia alugado há cerca de três meses.

O local foi interditado pela Vigilância Sanitária municipal devido a diversas irregularidades, incluindo a presença de produtos vencidos e ausência de licença sanitária. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) recebeu a denúncia por meio do Departamento de Defesa das Prerrogativas do Médico.

Durante o interrogatório, a investigada permaneceu em silêncio. Foi confirmado que ela não possui formação superior e responderá por lesão corporal grave e exercício ilegal da medicina. As investigações seguem em curso, para verificar a existência de outras vítimas.

O presidente do Cremeb, conselheiro Otávio Marambaia, informou que a entidade já recebeu 62 denúncias de exercício ilegal da medicina na Bahia, somente neste ano.