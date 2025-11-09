Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clínica é interditada na Bahia e falsa médica é indiciada após paciente sofrer deformações

Estabelecimento fica no centro de Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:12

Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista
Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma mulher de 44 anos foi indiciada e uma clínica foi fechada em Vitória da Conquista, na Bahia, após uma paciente sofrer lesões graves durante um procedimento estético no local. De acordo com a polícia, a mulher não possui autorização para realizar os atendimentos. 

A investigação teve início há um mês, através de denúncia de uma cliente que sofreu sequelas graves em decorrência de um procedimento estético invasivo realizado pela suspeita, em fevereiro deste ano. A perícia constatou que as lesões resultaram em deformidade permanente, com impacto estético e psicológico.

Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista

Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista por Divulgação
Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista por Divulgação
Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista por Divulgação
1 de 3
Falsa médica é identificada em Vitória da Conquista por Divulgação

A responsável pelo procedimento se apresentava falsamente como farmacêutica e esteticista, atendendo em endereços distintos e mantendo suas redes sociais em modo privado para ocultar a atividade irregular. Ela foi localizada em uma clínica clandestina localizada na Travessa Adriano Bernardes, no centro da cidade, que havia alugado há cerca de três meses.

O local foi interditado pela Vigilância Sanitária municipal devido a diversas irregularidades, incluindo a presença de produtos vencidos e ausência de licença sanitária. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) recebeu a denúncia por meio do Departamento de Defesa das Prerrogativas do Médico. 

Durante o interrogatório, a investigada permaneceu em silêncio. Foi confirmado que ela não possui formação superior e responderá por lesão corporal grave e exercício ilegal da medicina. As investigações seguem em curso, para verificar a existência de outras vítimas.

Leia mais

Imagem - Falsa médica presa em academia faz sucesso em um mundo de aparências

Falsa médica presa em academia faz sucesso em um mundo de aparências

Imagem - Falsa médica é presa no sudoeste baiano e afirma que atuava 'informalmente'

Falsa médica é presa no sudoeste baiano e afirma que atuava 'informalmente'

Imagem - Paciente está internada em estado grave após falsa médica fazer lipo de papada na Bahia

Paciente está internada em estado grave após falsa médica fazer lipo de papada na Bahia

O presidente do Cremeb, conselheiro Otávio Marambaia, informou que a entidade já recebeu 62 denúncias de exercício ilegal da medicina na Bahia, somente neste ano.

“Na Justiça, já são 23 ações sobre o tema em 2025, sendo 12 delas com decisões favoráveis. Não vamos aceitar que falsários fiquem soltos por aí enganando a população e colocando vidas em risco", afirma. A população pode denunciar casos suspeitos ao Cremeb, pelo e-mail protocolo@cremeb.org.br, ou à Polícia Civil, pelo número 190.

Mais recentes

Imagem - Saiba quais agências terão atendimento de especialistas no Feirão Limpa Nome em Salvador

Saiba quais agências terão atendimento de especialistas no Feirão Limpa Nome em Salvador
Imagem - Moradores denunciam mortes de animais por envenenamento em Jacuípe: ‘Quero sair daqui’

Moradores denunciam mortes de animais por envenenamento em Jacuípe: ‘Quero sair daqui’
Imagem - Integrante do BDM é indiciado por execuções de rivais em lanchonete e lava a jato

Integrante do BDM é indiciado por execuções de rivais em lanchonete e lava a jato

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
01

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'
03

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Imagem - Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar
04

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar