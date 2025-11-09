Acesse sua conta
Integrante do BDM é indiciado por execuções de rivais em lanchonete e lava a jato

Disputa de território entre o grupo e o Comando Vermelho (CV) é apontado pela polícia como o motivo do crime

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:45

Waldir morava em área do BDM
Pichação do BDM Crédito: Reprodução

Um dos integrantes do grupo Bonde do Maluco (BDM), que atua em Eunápolis, no extremo sul do estado, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de homicídio qualificado que teve como vítima Wesley Ferreira de Souza. Ele também é suspeito de comandar um ataque que resultou na morte de Walace Pereira dos Santos e em uma tentativa de homicídio. Ambos os casos ocorreram em julho deste ano.

O suspeito foi identificado pelas autoridades policiais como Pedro Brito de Jesus, conhecido como “PBL”. No primeiro caso investigado, datado de 18 de julho, a polícia aponta que PBL chegou ao Bar Amarelo, no bairro Moisés Reis, onde estava Wesley, de motocicleta, usando um capacete branco e roupas escuras. Ele abriu fogo contra a vítima, que tentou fugir para a Adelícia Lanchonete. Após a perseguição, Wesley foi morto dentro do estabelecimento comercial, na presença de populares.

No decorrer das investigações, o Laudo de Exame de Local confirmou a presença de dez cápsulas de calibre .40, marcas de tiro nas paredes e extensas manchas de sangue, compatíveis com a dinâmica violenta registrada. O Laudo Necroscópico atestou que a vítima sofreu ferimentos na região da cabeça e do peito, provocados por projéteis de arma de fogo, “evidenciando execução sumária e absoluta impossibilidade de defesa”.

A análise de imagens de segurança anexadas aos relatórios de inteligência indicou que PBL também participou de outros dois atentados armados na cidade, nos bairros Moisés Reis e Pequi, no dia seguinte. No primeiro, ele atirou contra um homem em frente a uma barbearia e, em seguida, executou Walace Pereira dos Santos em um lava a jato.

De acordo com a polícia, a motivação dos crimes está associada à disputa territorial entre as facções BDM e Comando Vermelho (CV), que passou a controlar o Primeiro Comando de Eunápolis (PCE) e tem promovido sucessivas execuções na região. A análise dos elementos periciais confirmou a conexão direta entre os atentados, caracterizando uma atuação reiterada e organizada, inserida em um contexto de retaliação.

A Polícia Civil finalizou o procedimento com o indiciamento do suspeito e a representação pela decretação de sua prisão preventiva, já encaminhada ao Poder Judiciário.

Tags:

Bahia Cv Facções Bdm Eunápolis Disputa

