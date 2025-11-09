Acesse sua conta
Saiba quais agências terão atendimento de especialistas no Feirão Limpa Nome em Salvador

Equipes especializadas estarão disponíveis para auxiliar nas negociações e esclarecer dúvidas sobre educação financeira

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:07

Feirão Limpa Nome dá descontos altos para soteropolitanos
Feirão Limpa Nome dá descontos altos para soteropolitanos Crédito: Marna Silva / CORREIO

O Feirão Serasa Limpa Nome terá mais três dias com a presença de profissionais em cinco agências dos Correios de Salvador. No atendimento presencial, será oferecido aos consumidores a oportunidade de negociar dívidas sem cobrança de taxas e receber orientações financeiras personalizadas. Entre esta segunda (10) e quarta-feira (12), equipes especializadas do Serasa estarão disponíveis para auxiliar nas negociações e esclarecer dúvidas sobre educação financeira.

“Salvador é uma das cidades com maior engajamento nas ações do Feirão, e sempre recebemos feedback positivo dos consumidores locais. Por isso, decidimos ampliar o atendimento presencial nos Correios, garantindo que mais pessoas possam regularizar suas dívidas de forma prática e acessível”, destaca Bianka Amaral, gerente da Serasa.

De acordo com dados recentes da Serasa, a cidade possui cerca de 1,2 milhão de moradores inadimplentes, com mais de 3,9 milhões de dívidas em aberto. Nesta edição do Feirão, Salvador reúne mais de 13 milhões de ofertas disponíveis nas agências dos Correios, todas sem taxa até o final de novembro. Para atendimento presencial, basta apresentar documento oficial com foto. As condições oferecidas nas agências são equivalentes às disponíveis no site e no aplicativo da Serasa.

Veja quais agências terão atendimento

  • AC CENTRAL DE SALVADOR – BA: Praça da Inglaterra, 2 – Comércio | 8h às 17h
  • AC ITAPUÃ: Rua Genebaldo Figueiredo, 81 Itapuã | 9h às 17h
  • AC PARIPE: Rua da Estação, 104 - Edifício Dois Irmãos - Loja 02 - Paripe | 9h às 17h
  • AC CALÇADA: Avenida Jequitaia, 298/300 - Calçada | 8h às 17h
  • AC CAJAZEIRAS: Estrada do Coqueiro Grande, Shop Cajazeiras Lojas 109, 110, 111 Pavimento 1 - Fazenda Grande II | 9h às 19h

