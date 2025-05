ENTRELINHAS

Falsa médica presa em academia faz sucesso em um mundo de aparências

Leia também sobre o interesse dos Estados Unidos na energia de Itaipú; o Padre Patrick na CPI das Bets; e a pergunta sobre a Ponte Salvador-Itaparica

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de maio de 2025 às 05:00

Sophia Livas dizia ser médica e sobrinha do prefeito de Manaus Crédito: Reprodução

A prisão de Sophia Livas, na última terça-feira (dia 20), viralizou por conta do cenário e da reação dela ao ser abordada pelos agentes de segurança. A influente e carismática jovem de 32 anos estava no meio de um exercício de agachamento numa academia de alto padrão na região Centro-Sul de Manaus, que abriga alguns dos bairros mais nobres da capital do Amazonas. No vídeo do JAM 2ª Edição, o policial civil a aborda no meio da série do exercício. >

Com o traje típico de academia, Sophia se encaminha para a viatura policial e se surpreende quando um jornalista pergunta se ela sabia o motivo de estar sendo presa. “Eu estou sendo presa?”, questiona. O repórter emenda uma segunda pergunta: “você é médica?”. Ela responde que não, mas em suas redes sociais Sophia Livas de Morais Almeida aparece não apenas como uma profissional de saúde que atendia crianças cardiopatas, mas como professora de Medicina. >

Tudo mentira. >

Até onde se sabe, Sophia é de fato formada em Educação Física. Segundo as investigações, ela se infiltrou em grupos de profissionais da saúde, usava jaleco, carimbos de médica e receitava medicamentos, inclusive controlados, para crianças autistas. Além das aulas como professora convidada em faculdades, tinha um podcast e era representante de um congresso de neurocirurgia, marcado para julho. >

Sophia não estudou Medicina, como agora se sabe, mas era diplomada em parecer ser o que quisesse. Só depois de sua prisão, percebeu-se que ela dizia ser sobrinha do atual prefeito de Manaus, David Almeida, o que foi prontamente desmentido pelo município. A polícia encontrou medicamentos, receituários, jalecos de hospitais e documentos falsificados na casa dela. A jovem é investigada por exercício ilegal da Medicina, falsidade ideológica e outros crimes. Entre as vítimas já identificadas estão duas crianças autistas que foram “tratadas” por ela. >

Mas sabe o que mais impressiona no caso dela? A repercussão nas redes sociais. No ambiente que a falsa médica aprendeu a manipular e dominar, ela vem sendo defendida por muita gente. “Se eu fingir que sou pedreiro, vou ser preso também?”, questiona um. “Foi presa por postagem no Instagram”, diz outra. Não foi por isso. Tem até um gaiato que se revolta: “a polícia pode interromper a pessoa durante o exercício físico? Que coisa”. >

Sophia escancara o quanto o sucesso nas redes sociais está mais ligado ao que parecemos do que aquilo que fazemos, ou somos de verdade e lembra um outro caso de fraude – o do guitarrista italiano Giacomo Turra. Bonitão, olhos azuis, cenários espetaculares e temas musicais incríveis. O problema? Tudo o que ele tocava e apresentava como sendo dele pertencia a outros músicos, pessoas com menos de mil seguidores, que gravavam coisas lindas sem nenhuma estrutura e, por isso, passavam despercebidas. >

Giacomo Turra regravava o trabalho de guitarristas desconhecidos Crédito: Reprodução

Depois de ter sido exposto, o italiano perdeu milhares de seguidores, mas ainda ostenta mais de 700 mil pessoas em seu perfil. Ele, assim como Sophia, tem a cara certa, sabe passar a imagem desejada e parece ter a mesma moral fluida que leva alguém a se apossar daquilo que não lhe pertece. Será que os dois vão ser devidamente punidos?>

O data center paraguaio>

Os Estados Unidos (EUA) estão oficialmente de olho na energia de Itaipú. Na última terça-feira (dia 20), o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, disse na comissão de Relações Exteriores do Senado que a eletricidade excedente, hoje vendida ao Brasil, pode ser usada para o desenvolvimento de inteligência artificial nos EUA. O secretário de Estado respondia a uma pergunta sobre a participação americana na COP30, mas passou longe de Belém, na região Norte, e mirou em Itaipu, no Sul do Brasil. Disse que a questão energética está no foco das prioridades da política externa do país pelos “próximos 100 anos” e que o desenvolvimento de inteligência artificial exigirá um incremento. O consumo energético para alimentar o ChatGPT e todos os seus irmãos é gigantesco e o Paraguai, com um imenso excedente, começa a ganhar as atenções do mundo. Enquanto o Brasil ainda negocia um novo acordo com o país vizinho, o Paraguai se vê diante da possibilidade de atrair data centers, armazenadores e processadores de dados das grandes empresas de tecnologia do mundo. Para colocar mais lenha na fogueira, vale lembrar que as relações diplomáticas entre o Brasil e o Paraguai já estiveram melhores no passado. Desde as notícias de uma suposta invasão de hackers da Abin, os vizinhos olham torto para cá.>

Abençoado seja o Padre Patrick>

O Padre Patrick, o dos vídeos das “blusinhas”, pode ter salvado a CPI das Bets. Que bom. Pediu para ser convocado e escancarou o poderio econômico da máquina das jogatinas, além de mostrar a destruição que a ludomania – nome ponposo para o vício em jogos – é capaz de provocar. Patrick só pode ter sido um enviado divino para trazer a discussão de volta ao lugar de seriedade de onde ela jamais deveria ter saído, depois do depoimento da influencer Virgínia Fonseca, com direito a um baile na senadora Soraya Thronicke. A nova rainha da bateria de uma escola de samba, cujo nome não lembro agora, dominou a sessão com um visual propositalmente simples e ainda confundiu o microfone com o canudo da garrafa Stanley. Mais ingênua, impossível. De quebra, ainda recebeu o pedido de selfie de um senador deslumbrado. Tudo tão bizarro que fez o humorista Felipe Bressanim falar sério: “Esta CPI perdeu o foco”, diz num vídeo que vale a pena ser assistido. Gratidão a ele e ao Padre Patrick, que ainda precisou responder desaforos da mãe de Virgínia, Margareth, para quem o sacerdote estava em busca de holofotes.>

O que não está sendo dito?>

Tem alguma coisa que precisa ser melhor explicada na demora dos chineses na assinatura do contrato de concessão da Ponte Salvador-Itaparica. Desde fevereiro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) autorizou a revisão contratutal que elevou de R$ 7 bilhões para R$ 10,4 bilhões o orçamento para a obra. O que se esperava em seguida era a assinatura, acompanhada do oba-oba característico, mas até agora nada. E pelo visto, nem mesmo o governador Jerônimo Rodrigues sabe o motivo da demora. Foi para China e voltou sem o contrato assinado. Em diversas entrevistas a veículos baianos esta semana, reconheceu que foi surpreendido por perguntas que não soube responder por lá, como a possibilidade da presença de rochas frágeis no fundo da Baía de Todos-os-Santos, capazes de encarecer a obra. Diz ele que o assunto foi tratado por Lula e Xi Jinping, e que é vista como estratégica pelo chinês. A questão aí é o que não está sendo dito.>

memes da semana>

Ao mesmo tempo em que o surto de gripe aviária preocupa representantes do setor produtivo brasileiro, por conta do fechamento de mercados externos à proteína, o assunto é um “prato cheio” para a criatividade de quem faz memes.>

Esse frango resfriado ninguém vai querer comprar Crédito: Reprodução

Melhoras para o franguinho Crédito: Reprodução

A onda dos bebês reborn segue rendendo muitas discussões e um meme mais engraçado que o outro>

Para um bebê reborn, nada melhor que um médico reborn. Faz todo sentido, gente Crédito: Reprodução

Seriam os bebês reborn a redenção do Fofão??? Crédito: Reprodução

Era só o que faltava, né... Crédito: Reprodução

A querida torcida do Vitória que me perdoe, mas se na semana passada tivemos memes rubro-negros com a escolha do Papa Leão, depois do Ba-Vi do último domingo, vencido pelo Bahia, desta vez vamos com este meme tricolor. >

Você acha que o Leão tomou um banho no último domingo? Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para [email protected])>

