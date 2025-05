ENTRELINHAS

O ‘Careca do INSS' é a face do mais odioso esquema de corrupção da história

Leia também: a derrapada sobre a fortuna de Nana Caymmi; saiba quem é Olívia Yang; e veja os principais memes da semana

Donaldson Gomes

Publicado em 10 de maio de 2025 às 11:00

Antônio Carlos Camilo Antunes parece ser o vilão perfeito para o escândalo do INSS Crédito: Reprodução

Toda vez que uma trama de corrupção relevante vem à tona no Brasil, surge uma figura emblemática, um patrono, símbolo da roubalheira, de quem o povo zomba sem o menor pudor. Parece que Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, está credenciado a ser a face pública do mais cruel esquema de corrupção na história deste país. Obviamente, este texto não pretende imputar culpa ou inocência ao cabeça lustrosa – lá ele! –, já que este trabalho será feito com maestria pelas autoridades judiciais. Aqui se constata que já existe uma face pública a quem a população brasileira pode odiar. >

Aqui, o que vale ressaltar é que aparentemente os brasileiros encontraram mais uma figura para acrescentar ao clube que já conta com figuras notáveis como Nestor Cerveró, ainda hoje presente em diversas figurinhas de celular, o também careca Marcos Valério – alçado à fama com o Mensalão –, ou Delúbio Soares, com sua dicção difícil de compreender. >

Segundo investigações da Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU), um esquema de gatunagem, ancorado em associações que deveriam prestar apoio a aposentados e pensionistas, desvio R$ 6,3 bilhões da Previdência. Em alguns casos, as entidades prometiam serviços que não tinham estrutura para oferecer e em outros cadastraram à revelia mesmo os beneficiários do INSS, sujeitando-os a descontos ilegais nos contracheques. >

As justiticativas para os descontos iam desde serviços como assessorias jurídicas a convênios em academias e planos de saúde. >

O Careca do INSS aparece nas investigações como sócio de 22 empresas que teriam sido utilizadas nas fraudes como intermediárias dos sindicatos e associações. Os investigadores dizem que Antunes recebia a grana que era debitada indevidamente e distribuía parte dos recursos entre servidores ou familiares, diretamente ou através de empresas ligadas a eles. A PF já conseguiu comprovar que pessoas físicas ligadas ao sósia do Professor Charles Xavier receberam mais de R$ 53 milhões.>

Antonio Carlos movimentou R$ 12,2 milhões em pouco mais de quatro meses, segundo a polícia. Ele diz ter uma renda mensal de aproximadamente R$ 24 mil e um patrimônio de R$ 3 milhões, ainda segundo os investigadores. Além disso, o empresário é dono de uma frota com 12 carros de luxo de marcas como Porsche e BMW, entre outras. Pode ter sido um destes veículos, um Porsche Taycan, o que era utilizado pela ex-esposa de Virgílio Filho, apontado como uma figura-chave no esquema. Entre os seus imóveis, estaria uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, avaliada em R$ 3,3 milhões. Apesar das movimentações claramente inconsistentes com a renda que ele diz ter, a sua defesa garante que o mais novo cabelo de ovo do noticiário vai provar sua inocência.>

Um aspecto interessante no processo de construção do Judas está em algumas afirmações que nós jornalistas fazemos: “conhecido como o careca do INSS”. Duvido que alguém o chamasse assim, ou que em seu cartão de visitas estivesse lá alguma autorização para assim ser chamado. Será que se apresenta assim no Linkedin?>

Nos tempos da já quase esquecida Lava Jato, uma das expectativas nos corredores das redações era em relação aos nomes das operações. A PF e a Justiça desenvolveram estratégias de divulgação, até para ajudar a população a ter a dimensão do tamanho dos esquemas. Foi numa dessas que o ex-procurador Deltan Dellagnol passou do ponto com o seu famoso organograma, mas no geral estes materiais funcionam para descrever e informar sobre o que há de podre nas entranhas do Poder.>

É neste contexto que a PF apresenta ao Brasil o Careca do INSS, alguém que, se fez mesmo tudo o que é acusado nas investigações, merece ser o grande homenageado nas queimas de Judas da próxima Semana Santa. Para a sorte dele, daqui até o dia 28 de março de 2026, o Brasil ainda deve revelar mais alguns candidatos a vilões. >

Qual era, afinal, o patrimônio de Nana?>

Fazer um bom jornalismo em tempos de instantaneidade, quando alguns trocam a boa apuração por dez minutos de dianteira, é desafiador. O patrimônio da já saudosa Nana Caymmi foi inflado alguns milhões de vezes. Mensagem de um amigo no zap, seguida do link de uma matéria caça clique, copiada e colada sem nenhum trabalho de leitura: “Bicho, Nana Caymmi era mais rica que Gustavo Lima, Anitta e Michel Teló, com suas fortunas somadas”, espantou-se. >

O link dizia isso mesmo, que a cantora teria deixado uma fortuna de R$ 2 bilhões, citando ainda uma conceituada publicação como fonte primária da informação. Antes mesmo de buscar os autores originais da notícia, bastava descer um pouco alguns parágrafos na leitura e perceber que os tais bilhões eram fruto de um descuido de digitação. Alguém colocou zeros a mais no número correto, que era de R$ 20 milhões. E para a vergonha ficar completa, a falsa informação foi republicada, com os mesmos equívocos, por um monte de gente boa que deveria estar fazendo jornalismo. >

Você deveria seguir a repórter Olívia Yang>

Quando elegeu a China como a sua grande inimiga, colocando o país oriental em uma posição que foi ocupada pela Rússia nos últimos 50 anos, o presidente norte-americano Donald Trump lançou um imenso holofote em direção à Ásia. Acontece que entender a China e como as coisas funcionam por lá é difícil por conta de diferenças culturais que vão da língua a uma ideia de sociedade diferente do que se pensa Ocidente. As denúncias em relação às obras da BYD há alguns meses são um exemplo das diferentes concepções em relação ao trabalho, mas há muitos outros choques. >

Um bom caminho para conhecer mais a China é o perfil da repórter Olívia Yang. Com enorme boa vontade, a jornalista que se propõe a “dar aulas de chinês e mostrar um pouco da cultura da Ásia”, além de apresenta aspectos do país oriental que normalmente aparecem pouco nos noticiários por aqui. Têm vídeos que tratam desde a guerra tarifária com os Estados Unidos à tão famosa questão das falsificações de produtos. Segundo Yang, há dez anos o país iniciou uma cruzada para superar a fama de fabricante de réplicas. “Hoje, pode até dar cadeia”, diz. >

memes da semana>

Na semana em que o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost se tornou o papa Leão XIV, foi difícil escolher o melhor meme. Parabéns à criatividade de quem trouxe de volta ao ambiente de zoação nas redes o inesquecível Padre Kelmon. Será que ele disputa a próxima eleição?>

Embora seja abasolutamente desconhecido no Vaticano, o Padre Kelmon foi lembrado pelos brasileiros Crédito: Reprodução

Snoop Dog também foi homenageado pela internet Crédito: Reprodução

Para a alegria da torcida rubro-negra, o novo papa é Leão! Crédito: Reprodução

O primeiro título da carreira do espetacular centroavante inglês Harry Kane também foi lembrado. Mesmo sendo um dos melhores atacantes da atualidade, colecionando artilharias em clubes e na sua seleção, só agora aos 31 anos o atleta conquistou o seu primeiro título, ao vencer o campeonato alemão com o Bayer. Nos despedimos dos memes de que o Kane não ganhava nada e nos preparamos para acompanhar as brincadeiras sobre a pequena quantidade de conquistas dele. Será que o furação inglês voltará a calar os críticos? >

"Acabou, está feito" Crédito: Reprodução @TrollFutebol

Mudou muito pouco... Crédito: Reprodução

Apontado como o possível substituto do ex-presidente Jair Bolsonaro como o nome da direita para a disputa da eleição presidencial no ano que vem, o atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, está apostando em postagens mais leves nas redes sociais. Recentemente, ele postou um meme num dos túneis que estão em construção, avisando que o tatuzão estava chegando. Em tempo, tatuzão é o nome da máquina gigantesca que abre caminhos no subsolo. Brincalhão, Tarcísio fez montagem com um tatu de verdade na imagem. Engraçadinho... >

Meme publicado pelo governador de São Paulo, Tarcisio Freitas Crédito: Reprodução @tarcisiogdf

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para [email protected])>

Mais lidas da semana>

1 - '50 tiros', mortes, assaltos e imóveis à venda: insegurança ameaça o Rio Vermelho>

2 - Resistência: saiba quais são os bares e restaurantes mais antigos de Salvador>

3 - Bahia recusou projeto do governo Lula para desocupar áreas controladas por facções>

4 - “É preciso parar de humilhar os pardos”, diz Beatriz Bueno, a nova voz que desafia o debate racial e agita o Brasil>

5 - Vidente faz previsão bombástica para Neymar: 'Marca o que estou falando'>

6 - Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?>

7 - Ponte na BR-101 é interditada na Bahia por condições críticas>

8 - Após enxurrada de boatos, Ana Hickmann revela o verdadeiro motivo da 'barriguinha'>

9 - Sindicato teme que fábrica da BYD na Bahia vire centro de distribuição: 'Produção é zero'>