O que eu gostaria de ter perguntado a Pepe Mujica

Donaldson Gomes

Publicado em 17 de maio de 2025 às 05:00

Ex-presidente Pepe Mujica em seu sítio nos arredores da cidade de Montevidéu, no Uruguai Crédito: Reprodução

Uma das coisas mais legais que o Jornalismo me proporciona é a possibilidade de encontros com gente com quem eu provavelmente jamais cruzaria o caminho. E isto vale desde as pessoas mais simples que abordamos nas ruas a empresários e grandes autoridades em suas áreas de atuação. Tudo começa com um “posso lhe entrevistar?”, ou “você pode responder algumas perguntas minhas?”. Com os mais chegados, é quase sempre “você tem um minutinho para mim?”. E aí, quando a resposta é positiva, inicia-se uma conexão difícil de explicar.>

Nunca tive a oportunidade de entrevistar o Pepe Mujica e até onde me lembro sequer estive no mesmo ambiente que ele. Senti a sua morte na última terça-feira (dia 14), mas segui com o meu dia, até ver um depoimento do jornalista Ariel Palacios do período que o ex-presidente do Uruguai passou na prisão. Só então pensei em como teria sido legal entrevistar aquele velhinho que conseguiu servir o seu país sem se deslumbrar com o poder. Teria muitas perguntas a fazer, mas duvido que alguma delas não tenha sido feita antes por algum colega. >

Além disso, entrevistar alguém que admira traz sempre o risco de a arguição se transformar num papo de compadres – algo extremamente prazeroso para quem participa da conversa, mas com resultados questionáveis para a audiência. Entrevista boa pede réplica e tréplica, o que é muito mais fácil quando o entrevistado não está em um pedestal. Mujica foi um dos gigantes da América Latina, talvez um dos últimos, ao lado do Papa Francisco. >

Um presidente que dirigia o seu próprio Fusca 1987 supera até o saudoso Ricardo Boechat com o seu amado Renault Twingo 2001. Perto dele, eu seria um esnobe, com meu Uno 2009. Mujica abriu mão de todas as regalias a que teria direito, seja como senador ou presidente da República. Gerardo Lissardy, da BBC, conta que após uma entrevista, o uruguaio lhe ofereceu um gole de whisky. Ele mesmo lavou os copos e serviu os visitantes em sua casa.>

Apesar de seus hábitos simples, Mujica rejeitou o rótulo de “presidente mais pobre do mundo”, concedido como uma tentativa de enfatizar a sua simplicidade. “Pobres são os que querem sempre mais, que não se satisfazem com nada”, afirmou. “Esses são pobres, porque entram em uma corrida infinita. E não terão tempo suficiente na vida”. Ou seja, dinheiro nunca lhe foi um problema porque nunca o desejou. Rejeitou inclusive a oferta de US$ 1 milhão feita por um sheik árabe pelo seu Fusca. >

Mujica passou treze anos preso, oito deles trancafiado em uma solitária, onde era impedido até de ir ao banheiro. Um dia, ao perceber grande movimentação de visitantes no presídio, começou a gritar: “não me deixam ir ao banheiro”. Diante do choque causado em quem estava conhecendo o centro prisional, ganhou um penico. Anos depois, pôde finalmente usar o banheiro. Quando foi libertado, saiu do cárcere com o penico, onde havia plantado flores.>

O ex-presidente uruguaio disse que o período na prisão foi o mais difícil e o de maior aprendizado em sua vida. Tinha delírios, chegou a conversar com formigas, mas se conheceu melhor. Ainda que tenha se mantido fiel ao pensamento esquerdista, foi um dos primeiros líderes a se distanciar do governo autoritário da Venezuela. >

Talvez a única pergunta que realmente importasse fazer a Pepe Mujica seria a que o meu grande amigo Lúcio Borracha de Souza faz sempre que conversa com alguém de mais idade: “qual é o sentido da vida?”. Mas a verdade é o uruguaio respondeu isso até o seu último dia. >

E a Bahia? >

Parece que a Bahia não dá sorte com a China. O presidente Lula voltou da Ásia com R$ 27 bilhões em investimentos anunciados, com destaque para a GWM, que vai fazer um novo aporte no país, desta vez de R$ 6 bilhões. A GAC Motor (não confundir com JAC Motors) oficializou a entrada no Brasil com o anúncio de uma fábrica em Goiás, com investimento previsto de R$ 7,3 bilhões. Além dos aportes no setor automotivo, têm novidades nas áreas de energia, componentes eletrônicos e até uma concorrente para o iFood. Tudo isso fora da Bahia. Se Lula retornou ao país com a mala cheia, o governador Jerônimo Rodrigues voltou apenas com sua fé inabalável de que ainda vai conseguir assinar o novo o contrato da Ponte Salvador-Itaparica. Mesmo tendo passado batido por lá. A China já se tornou o quinto maior investidor estrangeiro no Brasil. Só por aqui que as coisas não andam. >

Comemorar o que, gente?>

É engraçado e intrigante ver os governantes festejando a saída da ViaBahia e prometendo que a partir de agora os trechos das BRs 324 e 116 serão administrados com excelência pelo Dnit, até a chegada de uma nova concessionária. Antes de seguir adiante é preciso reconhecer que, de fato, a ViaBahia prestou um péssimo serviço. O problema é que o Dnit era o responsável pela gestão dos trechos até 2006 e foi o péssimo serviço prestado por ela a justificativa para ceder a concessão à iniciativa privada. Difícil acreditar que fará agora um trabalho de excelência.>

Ancelotti trabalhou com Berlusconi>

Para alívio geral de todos os que acreditam que Carlo Ancelotti será capaz de fazer a Seleção Brasileira voltar a ser competitiva, o treinador italiano avisou que está disposto a cumprir o seu contrato, mesmo com a saída de Ednaldo Rodrigues do comando da CBF. O "fico" de Carleto não deveria ser surpresa para ninguém, afinal o treinador já trabalhou com o controverso Silvio Berlusconi, no Milan, onde ganhou tudo o que disputou. Com o devido respeito a quem não está mais aqui para se defender, não dá para comparar escândalos que envolveram Beslusconi com os de Ednaldo. O brasileiro é quase café com leite.>

Carlo Ancelotti e Silvio Berlusconi comemorando título do Milan Crédito: Reprodução

memes da semana>

Numa semana recheada de assuntos ‘memeficáveis’, a onda dos bebês reborns ‘roubou’ a cena. Partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro capricharam no uso da inteligência artificial para homenagear o presidente Lula.>

Os detalhes desta versão do bebe reborn são chocantes Crédito: Reprodução @lucasgabriel.design

Tá repreendido... Crédito: Reprodução

E aí, qual dos dois é mais assustador? Crédito: Reprodução

Saudades da simplicidade Crédito: Reprodução

Pode parecer contraditório, mas a influenciadora Virgínia Fonseca, que esteve entre os principais assuntos da semana por seu depoimento à CPI das Bets, enfrentou uma queda expressiva no número de seguidores. De acordo com dados da plataforma Social Blade, mais de 117 mil pessoas deixaram de acompanhá-la no Instagram.>

Treta é bom com os outros, não é mesmo Virgínia? Crédito: Reprodução @miilafcc

E essa comparação entre os looks de Virginia e Bebel, personagem de Camila Pitanga que depôs numa CPI, na novela Paraíso Tropical, que tal? Crédito: Reprodução

As quatro faces de Virginia Crédito: Reprodução @drpauloaguiar

Uma vez ou outra a inflação dos alimentos ganha o universo dos memes. Pela brincadeira abaixo, a promessa de campanha de Lula para a alimentação dos brasileiros foi atualizada...>

Tá chegando o tempo das promessas Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para [email protected])>

