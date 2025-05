SAÚDE

Em novo estudo, Mounjaro mostra perda de até 20,2% do peso contra 13,7% do Ozempic

Farmacêutica comparou as substâncias tirzepatida e semaglutida

Thais Borges

Publicado em 12 de maio de 2025 às 08:58

Um novo estudo comparando a tirzepatida - substância do medicamento Mounjaro - com a semaglutida - dos medicamentos Ozempic e Wegovy - foi divulgado na noite deste domingo (11). Segundo o estudo clínico, os participantes tratados com a tirzepatida alcançaram uma redução média de peso de 20,2% em comparação a 13,7% com a semaglutida, em 72 semanas com base na estimativa de regime de tratamento. >

Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

Os pacientes que usaram a tirzepatida perderam, em média, 22,8 kg, enquanto os que estavam em uso de semaglutida perderam 15 kg. Os dados fazem parte do estudo clínico de fase 3b Surmount-5 e foram apresentados no 32º European Congress on Obesity (ECO).>

Além disso, 64,6% dos participantes com tirzepatida tiveram pelo menos 15% de perda de peso, em comparação com 40,1% daqueles tratados com semaglutida. A circunferência abdominal também foi um dos pontos citados pelo estudo - 18,4 cm para a tirzepatida e 13 cm para a semaglutida.>

“Graças aos mais recentes avanços em medicamentos para o controle da obesidade, mais médicos e pacientes estão vivenciando níveis de redução de peso nunca vistas anteriormente”, afirma Louis J. Aronne, membro da FACP (American College of Physicians), Sabom (Diplomate of the American Board of Obesity Medicine), diretor do Comprehensive Weight Control Center e professor Sanford I. Weill de Metabolic Research na Weill Cornell Medicine, especialista em obesidade no New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center e pesquisador do Surmount-5.>

O vice-presidente sênior de assuntos médicos globais da área de Cardiometabolismo da Lilly, Leonard Glass, membro da American Association of Clinical Endocrinology, comemorou os dados. "Os resultados confirmam tirzepatida como uma excelente opção de tratamento para pessoas que vivem com obesidade, além de fornecer evidências científicas para que os profissionais de saúde tomem decisões relevantes no tratamento da obesidade”.>

Diretor médico sênior da Eli Lilly do Brasil, Luiz Magno adianta que a farmacêutica aguarda a avaliação regulatória de tirzepatida para o tratamento da obesidade no país. Ele acredita que os resultados de estudos como o Surmount-5 reforçam o potencial da molécula para essa indicação. >

“Temos mais de um bilhão de pessoas que vivem com obesidade no mundo e, no Brasil, um em cada quatro adultos têm obesidade. Essa doença crônica é um grande desafio de saúde pública - temos estudos que mostram mais de 200 complicações relacionadas. Por isso, novos tratamentos com resultados tão positivos são importantes para contribuir para a vida de quem convive com essa doença tão prevalente”.>

O Surmount-5 foi um estudo multicêntrico, randomizado, aberto com 751 participantes nos Estados Unidos e em Porto Rico. Com tirzepatida, 89,3% dos participantes receberam pelo menos uma dose de 15 mg e com semaglutida 92,8% dos participantes receberam pelo menos uma dose de 2,4 mg. >