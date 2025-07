MODA

Confira melhores looks nas ruas de Salvador

Lacrou em Salvadô

Atemporal. Aiane Oliveira (@aianeoliveira 90) mandou muito bem no visu escolhido, conseguindo ressignificar o clássico, através de escolhas criativas, como a calça oversized listrada. O lookinho do dia todo da brand Richards>

Toque masculino. Ela ainda arrasou real oficial na escolha do mocassim, que casou perfeitamente com essa produção poderosa, que tem pegada tomboy>

Colorida. Renata Albergaria (@breley_) tem uma identidade visual bem trabalhada e a gente já percebe de cara o estilo irreverente pelas cores do cabelo, nada óbvia. O visu floral cheio de bossa espelha criatividade e atitude>

Mistura.Ivany Amaral (@ivaamarall) trouxe uma boa dose de urbanidade ao vestido estampado, quando combinou a peça tropical, com uma bota mais pesada. São os pequenos detalhes que criam conceito e personalidade ao look do dia. >