VENENO DE RATO

Jovem que tentou matar os pais por namoro proibido confessa crime e detalha plano de envenenamento

Refeição seria ingerida no dia seguinte

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08:21

Marmitas envenenadas seriam comidas pelos pais e primo da suspeita Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos confessou ter colocado veneno para ratos nas marmitas preparadas para toda a família, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A jovem já havia sido apreendida por tentar envenenar os pais, e o novo depoimento detalhou que a comida contaminada seria consumida pelo pai, pela mãe e por um primo no dia seguinte. As informações são do g1 MG.

Segundo a polícia, as marmitas estavam guardadas na geladeira. O primo, de 36 anos, chegou a ingerir parte da refeição, mas percebeu uma alteração na textura do alimento, descrita como semelhante a areia, e alertou os demais familiares. Com isso, os pais da adolescente não chegaram a consumir a comida. O homem foi levado para atendimento médico e passa bem.

A adolescente relatou que o crime ocorreu após uma discussão com a mãe, motivada pelo fato de ter saído de casa escondida durante a madrugada para encontrar o namorado, relacionamento que não era autorizado pelos pais. De acordo com o boletim de ocorrência, após a mãe repreendê-la e ir dormir, a jovem aguardou que todos se recolhessem, pegou um frasco de veneno guardado em um armário e misturou a substância em três marmitas.

As refeições eram preparadas diariamente pela mãe da adolescente para consumo da família no trabalho. No dia seguinte, após o alerta do primo, a mãe confrontou a filha, que admitiu ter colocado o veneno e permaneceu em silêncio em seguida.