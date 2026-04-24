Programa oferece bolsas 100% gratuitas a estudantes de baixa renda para curso de Medicina em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:44
O Programa Medi+, parceria entre a Fundação Maria Emília (FME) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), oferece bolsas integrais para estudantes de baixa renda, egressos de escolas públicas, no curso de Medicina. As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira (27), neste site.
Nesta edição, dois candidatos terão 100% das mensalidades custeadas pela FME. O programa amplia o acesso ao ensino superior e fortalece a formação de novos profissionais da saúde comprometidos com o cuidado e a transformação social.
Podem participar estudantes regularmente inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que tenham concluído o ensino médio em instituição pública brasileira e comprovem o recebimento de benefício assistencial.
O Medi+ não pretende apenas viabilizar o acesso ao ensino superior de alto nível. O programa busca formar profissionais de saúde comprometidos com a excelência acadêmica e desenvolver habilidades socioemocionais, essenciais para o exercício humanizado da medicina. Desde o início do programa, em 2023, 12 estudantes vêm sendo beneficiados com as bolsas integrais.
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Critérios de participação
Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender aos seguintes critérios:
Ter cursado o ensino médio completo em uma escola pública brasileira;
Estar regularmente inscrito no CadÚnico;
Comprovar o recebimento de benefícios do Governo Federal destinados a pessoas de baixa renda;
Ter realizado o ENEM entre 2023 e 2025.