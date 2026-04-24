OPORTUNIDADE

Programa oferece bolsas 100% gratuitas a estudantes de baixa renda para curso de Medicina em Salvador

Fundação Maria Emília e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública abrem inscrições para a 7ª edição do Medi+

Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:44

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública Crédito: Gerson Rosário/Divulgação

O Programa Medi+, parceria entre a Fundação Maria Emília (FME) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), oferece bolsas integrais para estudantes de baixa renda, egressos de escolas públicas, no curso de Medicina. As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira (27), neste site.

Nesta edição, dois candidatos terão 100% das mensalidades custeadas pela FME. O programa amplia o acesso ao ensino superior e fortalece a formação de novos profissionais da saúde comprometidos com o cuidado e a transformação social.

Podem participar estudantes regularmente inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que tenham concluído o ensino médio em instituição pública brasileira e comprovem o recebimento de benefício assistencial.

O Medi+ não pretende apenas viabilizar o acesso ao ensino superior de alto nível. O programa busca formar profissionais de saúde comprometidos com a excelência acadêmica e desenvolver habilidades socioemocionais, essenciais para o exercício humanizado da medicina. Desde o início do programa, em 2023, 12 estudantes vêm sendo beneficiados com as bolsas integrais.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026 1 de 6

Critérios de participação

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender aos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio completo em uma escola pública brasileira;

Estar regularmente inscrito no CadÚnico;

Comprovar o recebimento de benefícios do Governo Federal destinados a pessoas de baixa renda;