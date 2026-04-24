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Programa oferece bolsas 100% gratuitas a estudantes de baixa renda para curso de Medicina em Salvador

Fundação Maria Emília e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública abrem inscrições para a 7ª edição do Medi+

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:44

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública Crédito: Gerson Rosário/Divulgação

O Programa Medi+, parceria entre a Fundação Maria Emília (FME) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), oferece bolsas integrais para estudantes de baixa renda, egressos de escolas públicas, no curso de Medicina. As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira (27), neste site.

Nesta edição, dois candidatos terão 100% das mensalidades custeadas pela FME. O programa amplia o acesso ao ensino superior e fortalece a formação de novos profissionais da saúde comprometidos com o cuidado e a transformação social.

Podem participar estudantes regularmente inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que tenham concluído o ensino médio em instituição pública brasileira e comprovem o recebimento de benefício assistencial.

O Medi+ não pretende apenas viabilizar o acesso ao ensino superior de alto nível. O programa busca formar profissionais de saúde comprometidos com a excelência acadêmica e desenvolver habilidades socioemocionais, essenciais para o exercício humanizado da medicina. Desde o início do programa, em 2023, 12 estudantes vêm sendo beneficiados com as bolsas integrais.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026

Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) - R$ 8,2 mil em 2026 por Gerson Rosário/Divulgação
Afya Salvador: em 2026, a mensalidade de Medicina é de R$ 12.833,67 por Reprodução
Medicina na Unifacs - mensalidade é de R$ 14.668 em 2026 por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - gratuito  por Divulgação
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba - gratuito  por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
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Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação

Critérios de participação

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender aos seguintes critérios:

Ter cursado o ensino médio completo em uma escola pública brasileira;

Estar regularmente inscrito no CadÚnico;

Comprovar o recebimento de benefícios do Governo Federal destinados a pessoas de baixa renda;

Ter realizado o ENEM entre 2023 e 2025.

Tags:

Bahia Salvador Medicina

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