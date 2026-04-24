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Professor fica pelado em sala de aula no interior do estado

Corregedoria apura o caso e alunos terão suporte psicológico

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:22

Professor ficou pelado no meio de aula Crédito: Portal Preto no Branco

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC) afastou temporariamente um professor de filosofia do Colégio Estadual Professor Artur Oliveira da Silva, em Juazeiro, após o docente ficar nu durante uma aula na última quinta-feira (23). O caso ocorreu no bairro Palmares e a motivação do comportamento ainda é desconhecida.

Em nota, a pasta classificou o episódio como um "comportamento inadequado" e informou que a Corregedoria da SEC já foi acionada para apurar o caso e adotar as sanções administrativas cabíveis. As informações iniciais sobre a denúncia foram divulgadas pelo Portal Preto no Branco.

A Secretaria afirmou, ainda, que oferecerá suporte emocional aos alunos que presenciaram a cena. "A SEC reforça seu compromisso com um ambiente de respeito, seguro, saudável e de bem-estar para toda a comunidade escolar e vai disponibilizar acompanhamento psicológico para os estudantes", declarou o órgão.

O nome do professor não foi divulgado pelas autoridades e a SEC não detalhou se o docente passará por avaliação médica ou psiquiátrica durante o período de afastamento.

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Bahia Juazeiro Professor Alunos

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