GRÁTIS

Osba e Adelmário Coelho fazem apresentação hoje nos Barris

Aberto ao público, 'Encontro Baiano de Livro, Leitura e Memória' começa nesta segunda-feira (27) na Biblioteca Central

Mariana Rios

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:40

Ricardo Ishmael, Adelmário Coelho e Lazzo Matumbi |Encontro Baiano de Livro, Leitura e Memória Crédito: Fotos: Anderson Glover, Tácio e Tetê Marques

Uma apresentação da Camerata da Osba e um show do cantor Adelmário Coelho marcam a cerimônia de abertura do Encontro Baiano de Livro, Leitura e Memória, às 19h desta segunda-feira (27). Realizado na Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB), no bairro dos Barris, em Salvador, o evento segue até quarta-feira (29) e integra a programação de 40 anos da Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).

Aberto ao público, o encontro é voltado para gestores culturais, pesquisadores, escritores, agentes de leitura, bibliotecários, profissionais de arquivos, mediadores e entusiastas da cultura baiana. A grade de atividades reúne celebração e capacitação técnica - os participantes inscritos receberão certificado.

Segundo dia: arte, debate e oficinas

Na terça-feira (27), a programação começa pela manhã com apresentação cultural do grupo de arte popular “A Pombagem”, com origem na periferia de Salvador. Os integrantes atuam desde 2009 com musicais, saraus e espetáculos de teatro de rua.

Às 9h, o jornalista e escritor Ricardo Ishmael media debate sobre os desafios da leitura na era digital, ao lado de especialistas como Arivaldo Sacramento (Apeb), Henriette Gomes (Ufba) e Wlamyra Albuquerque.

Formação gratuita com 11 oficinas

Também no segundo dia de evento acontecem diversas oficinas. Serão 11, ao todo, abrangendo temas como "Restauração de Papel", "Como publicar o primeiro livro", “Cobertura Cultural na Prática” e “Como Contar e Encantar Histórias”. Veja aqui a lista completa.

Música com Satyra Carvalho e Lazzo Matumbi

A terça-feira termina com música na Biblioteca Central do Estado da Bahia. Após apresentação de Satyra Carvalho, o cantor e compositor Lazzo Matumbi sobe ao palco para fechar o segundo dia.

Programação geral da terça-feira (28):

8h - 8h30: Intervenção artística com o Grupo A pombagem

Intervalo (coffee break)

9h - Mesa "Falas Inspiradoras" com mediação de Ricardo Ishmael

12h - Intervalo (almoço)

12h30 - Intervenção artística com Carlos Silva

14h - Início das oficinas

15h30 - Pausa interativa (banners)

16h30 - Finalização das oficinas

18h - Apresentação musical: Satyra Carvalho

18h30 - Show Lazzo Matumbi

Terceiro e último dia: fortalecimento de políticas públicas

A artista indígena Beatriz Tuxá e o DuoEmillieNaty são responsáveis pelas intervenções artísticas da quarta-feira (29), terceiro e último dia de evento.

Mas o “Encontro de Bibliotecas Públicas, Comunitárias e Espaços de Leitura” é, também, um espaço para articulação técnica. Assim, além de arte, o público encontra projetos já consolidados da instituição, a exemplo da 10ª edição do “Encontro Baiano de Arquivos Públicos Municipais e Institucionais” (X EBAM+), e novidades como o primeiro encontro do projeto “Nossas Memórias”.

Confira a programação dos encontros:

X Encontro Baiano de Arquivos Públicos (EBAM+)

● 8h30 - Preservação documental nos municípios de emergência política estruturante |

Com: Adailton Andrade e Afonso Pereira

● 10h30 - Memória e cuidado com a vida com Coletivo Bahia pela Paz | Convidado:

Marcelo Arouca

● 13h30 - Como surgiu o Farinha: trocas de ideias sobre o software | Com: Jorge X e Ricardo Sodré

I Encontro Nossas Memórias

● 9h às 10h - Nossas Memórias nos Territórios de Identidade da Bahia

● 10h às 12h - Apresentação de experiências exitosas

● 13h30 - Discussão e elaboração de propostas de políticas públicas para a preservação da memória

Encontro da Rede Produtiva do Livro da Bahia

● 8h30 às 10h - Apresentação das ações da Diretoria do Livro e Leitura e pré-lançamento do Catálogo A Bahia de Todos os Livros

● 10h30 às 12h - Compartilhamento de boas práticas

● 13h30 às 15h | Encontros por eixos temáticos:

○ - "Eventos literários"

○ - "Autorias e Criação"

○ - "Editoras baianas"

○ - "Academias de Letras da Bahia"

● 15h30 às 16h - Sistematização das cartas dos eixos

VII Encontro de Bibliotecas Públicas Comunitárias e Espaços de Leitura da Bahia

● 8h30 - Biblioteca como espaço social: territorialidade e participação democrática da comunidade | Com: Maria José Nascimento, Danilo Souza e Kimberlly Portela

● 10h30 - Apresentação de boas práticas em bibliotecas públicas, comunitárias e espaços de leitura

● 14h - Apresentação Institucional da DIBIP no âmbito das Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia

● 15h - Diálogos sobre bibliotecas e construção de carta FPC para o futuro para os espaços de leitura e informação

Encontro da Rede das Academias de Letras da Bahia (RICA), visando consolidar diretrizes para os próximos anos da instituição.

Programação geral da quarta-feira (29):

8h - Intervenção artística: Beatriz Tuxá

9h - Início dos Encontros

10h - Coffee break interativo (banners)

10h30 - Continuidade dos encontros

12h - Almoço

12h30 - Intervenção artística: Duo EmillieNaty

14h - Continuidade dos encontros

15h30 - Coffee break interativo (banners)

16h30 - Encerramento com leitura das Cartas FPC para o Futuro

SERVIÇO

Encontro Baiano de Livro, Leitura e Memória – FPC 40 anos.

Data: 27 a 29 de abril de 2026 (segunda a quarta)

Local: Biblioteca Central do Estado da Bahia - Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador

Certificação: participantes inscritos receberão certificado