Osba e Adelmário Coelho fazem apresentação hoje nos Barris

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:40
Uma apresentação da Camerata da Osba e um show do cantor Adelmário Coelho marcam a cerimônia de abertura do Encontro Baiano de Livro, Leitura e Memória, às 19h desta segunda-feira (27). Realizado na Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB), no bairro dos Barris, em Salvador, o evento segue até quarta-feira (29) e integra a programação de 40 anos da Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).
Aberto ao público, o encontro é voltado para gestores culturais, pesquisadores, escritores, agentes de leitura, bibliotecários, profissionais de arquivos, mediadores e entusiastas da cultura baiana. A grade de atividades reúne celebração e capacitação técnica - os participantes inscritos receberão certificado.
Segundo dia: arte, debate e oficinas
Na terça-feira (27), a programação começa pela manhã com apresentação cultural do grupo de arte popular “A Pombagem”, com origem na periferia de Salvador. Os integrantes atuam desde 2009 com musicais, saraus e espetáculos de teatro de rua.
Às 9h, o jornalista e escritor Ricardo Ishmael media debate sobre os desafios da leitura na era digital, ao lado de especialistas como Arivaldo Sacramento (Apeb), Henriette Gomes (Ufba) e Wlamyra Albuquerque.
Formação gratuita com 11 oficinas
Também no segundo dia de evento acontecem diversas oficinas. Serão 11, ao todo, abrangendo temas como "Restauração de Papel", "Como publicar o primeiro livro", “Cobertura Cultural na Prática” e “Como Contar e Encantar Histórias”. Veja aqui a lista completa.
Música com Satyra Carvalho e Lazzo Matumbi
A terça-feira termina com música na Biblioteca Central do Estado da Bahia. Após apresentação de Satyra Carvalho, o cantor e compositor Lazzo Matumbi sobe ao palco para fechar o segundo dia.
Programação geral da terça-feira (28):
8h - 8h30: Intervenção artística com o Grupo A pombagem
Intervalo (coffee break)
9h - Mesa "Falas Inspiradoras" com mediação de Ricardo Ishmael
12h - Intervalo (almoço)
12h30 - Intervenção artística com Carlos Silva
14h - Início das oficinas
15h30 - Pausa interativa (banners)
16h30 - Finalização das oficinas
18h - Apresentação musical: Satyra Carvalho
18h30 - Show Lazzo Matumbi
Terceiro e último dia: fortalecimento de políticas públicas
A artista indígena Beatriz Tuxá e o DuoEmillieNaty são responsáveis pelas intervenções artísticas da quarta-feira (29), terceiro e último dia de evento.
Mas o “Encontro de Bibliotecas Públicas, Comunitárias e Espaços de Leitura” é, também, um espaço para articulação técnica. Assim, além de arte, o público encontra projetos já consolidados da instituição, a exemplo da 10ª edição do “Encontro Baiano de Arquivos Públicos Municipais e Institucionais” (X EBAM+), e novidades como o primeiro encontro do projeto “Nossas Memórias”.
Confira a programação dos encontros:
X Encontro Baiano de Arquivos Públicos (EBAM+)
● 8h30 - Preservação documental nos municípios de emergência política estruturante |
Com: Adailton Andrade e Afonso Pereira
● 10h30 - Memória e cuidado com a vida com Coletivo Bahia pela Paz | Convidado:
Marcelo Arouca
● 13h30 - Como surgiu o Farinha: trocas de ideias sobre o software | Com: Jorge X e Ricardo Sodré
I Encontro Nossas Memórias
● 9h às 10h - Nossas Memórias nos Territórios de Identidade da Bahia
● 10h às 12h - Apresentação de experiências exitosas
● 13h30 - Discussão e elaboração de propostas de políticas públicas para a preservação da memória
Encontro da Rede Produtiva do Livro da Bahia
● 8h30 às 10h - Apresentação das ações da Diretoria do Livro e Leitura e pré-lançamento do Catálogo A Bahia de Todos os Livros
● 10h30 às 12h - Compartilhamento de boas práticas
● 13h30 às 15h | Encontros por eixos temáticos:
○ - "Eventos literários"
○ - "Autorias e Criação"
○ - "Editoras baianas"
○ - "Academias de Letras da Bahia"
● 15h30 às 16h - Sistematização das cartas dos eixos
VII Encontro de Bibliotecas Públicas Comunitárias e Espaços de Leitura da Bahia
● 8h30 - Biblioteca como espaço social: territorialidade e participação democrática da comunidade | Com: Maria José Nascimento, Danilo Souza e Kimberlly Portela
● 10h30 - Apresentação de boas práticas em bibliotecas públicas, comunitárias e espaços de leitura
● 14h - Apresentação Institucional da DIBIP no âmbito das Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia
● 15h - Diálogos sobre bibliotecas e construção de carta FPC para o futuro para os espaços de leitura e informação
Encontro da Rede das Academias de Letras da Bahia (RICA), visando consolidar diretrizes para os próximos anos da instituição.
Programação geral da quarta-feira (29):
8h - Intervenção artística: Beatriz Tuxá
9h - Início dos Encontros
10h - Coffee break interativo (banners)
10h30 - Continuidade dos encontros
12h - Almoço
12h30 - Intervenção artística: Duo EmillieNaty
14h - Continuidade dos encontros
15h30 - Coffee break interativo (banners)
16h30 - Encerramento com leitura das Cartas FPC para o Futuro
SERVIÇO
Encontro Baiano de Livro, Leitura e Memória – FPC 40 anos.
Data: 27 a 29 de abril de 2026 (segunda a quarta)
Local: Biblioteca Central do Estado da Bahia - Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador
Certificação: participantes inscritos receberão certificado
Mais informações aqui.