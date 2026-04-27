MUDANÇAS

Quiosques, quadras e parque: obra de R$ 6 milhões vai mudar o lazer em bairro de Salvador

O investimento previsto é de cerca de R$ 5,8 milhões

Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:14

Ímbuí Crédito: Marina Silva/CORREIO

As obras de requalificação do canteiro central da Avenida Jorge Amado, no Imbuí, anunciadas pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira (24) deve incluir um parque linear com quase 22 mil metros quadrados. O investimento previsto é de cerca de R$ 5,8 milhões.

A proposta é transformar o espaço em uma área contínua de lazer e convivência, com preservação ambiental. “É muito mais do que um canteiro central urbanizado; é muito mais do que uma praça. É o que os ambientalistas chamam de parque linear, que vai levar o nome de Jorge Amado. Por quê um parque linear? Porque vai ter preservação ambiental; todas as árvores vão ser mantidas e vamos plantar novas”, afirmou o prefeito Bruno Reis durante evento na Rua das Araras.

Como vai ficar o Imbuí após as obras

O projeto prevê mais de 8 mil metros quadrados de piso intertravado, construção de 12 quiosques e reforma de quatro quadras esportivas. Também inclui espaço para pets, sanitários, vestiários, academia de saúde, manutenção da pista de skate e requalificação da ciclovia.

Haverá ainda parques infantis, áreas para piquenique, jogos de tabuleiro, estrutura para feiras e restauração do monumento em homenagem a Jorge Amado.

Modelo semelhante à Av. Centenário

Segundo a prefeitura, a obra segue modelo semelhante ao aplicado na requalificação da Avenida Centenário, em áreas como a Roça da Sabina e o Calabar.

“Chegou a hora de fazer o Novo Imbuí. Vai acontecer aqui o que nós fizemos lá na Avenida Centenário”, disse Bruno Reis, ao lembrar que os equipamentos existentes estavam deteriorados.

A intervenção faz parte do projeto Novo Imbuí e será executada pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), com projeto urbanístico da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

De acordo com o secretário de Manutenção, Lázaro Jezler, parte do canteiro estava subutilizada. “Esse canteiro foi entregue já há muito tempo. De fato, a parte das barracas é muito utilizada, assim como as quadras, mas essa outra área estava sem uso e era necessária uma requalificação geral. Então, a gente vai voltar a ter vida aqui nessa parte do canteiro central do Imbuí, como acontece nas demais”, afirmou.

A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield, disse que o projeto considerou demandas dos moradores. “A ideia, como o prefeito falou, é ter um parque linear. E, enquanto parque, nós ouvimos quais seriam os equipamentos que a comunidade demanda, aquilo que falta. Então, a gente fez aquilo que eles demandaram: quadra de esporte, área para ciclovia, para cooper, banheiros”, explicou.