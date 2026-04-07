NINGUÉM ACERTOU

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 20 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Sorteio do concurso 2993 não teve vencedores das seis dezenas

Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 21:51

Mega-Sena não teve acertador do prêmio máximo Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (7), de número 2993, não teve nenhum vencedor do prêmio máximo e o valor foi acumulado para o próximo concurso, na quinta-feira (9). Agora, a estimativa da premiação subiu para R$ 20 milhões.

Os números sorteados foram: 03-15-31-42-43-51.

De acordo com o site Loterias Caixa, 31 apostadores acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 46.749,60 cada. Além disso, outras 2.014 pessoas acertaram 4 números, e vão receber R$ 1.186,12 cada.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

O próximo sorteio também será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.