LOTERIA

Aposta de Salvador fatura R$ 46 mil na Mega-Sena; confira resultado completo

Prêmio acumulou e subiu para R$ 20 milhões

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:30

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Uma aposta feita em Salvador garantiu R$ 46.749,60 ao acertar cinco números no concurso 2993 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado foi registrado por meio do Internet Banking da Caixa e corresponde a uma aposta simples, com seis dezenas.

Os números sorteados foram 03, 15, 31, 42, 43 e 51. Apesar de várias apostas terem chegado perto, ninguém conseguiu acertar todas as dezenas, o que fez o prêmio principal acumular.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Ao todo, 31 apostas em diferentes regiões do país acertaram a quina e receberam o mesmo valor pago ao jogo feito na capital baiana. Já na faixa de quatro acertos, 2.014 bilhetes foram contemplados, com prêmio individual de R$ 1.186,12.

Com o resultado, o valor estimado para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (9), subiu para R$ 20 milhões. A arrecadação total do concurso ultrapassou R$ 36,3 milhões.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.