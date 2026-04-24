FUGA FRUSTRADA

Detentos tentam fugir de cela na Penitenciária Lemos Brito em Salvador

Seap afirma que não havia risco real de fuga dos presos

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15:47

Detentos já estavam isolados por mau comportamento Crédito: Reprodução

Detentos da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, realizaram uma abertura em uma das celas do sistema prisional. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a cela dá acesso a um espaço interno gradeado e, por isso, não havia possibilidade real de fuga.

Ainda segundo a pasta, os detentos estavam isolados por apresentarem "comportamentos inadequados", sem detalhar quais. "Como forma de retaliação e com o objetivo de chamar atenção, além de provocar danos ao patrimônio público e ameaçar servidores, esses internos realizaram uma abertura na estrutura da cela, que dava acesso a um espaço interno gradeado, sem qualquer possibilidade real de fuga", afirma a Seap.

A área foi isolada e aguarda a realização de perícia técnica. Paralelamente, os internos responderão a Procedimento Disciplinar, com apuração rigorosa dos fatos e responsabilização dos envolvidos.

Na quinta-feira(23), a Seap, em atuação conjunta com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), iniciou a operação Mute, com foco no combate à comunicação ilícita dentro das unidades prisionais, especialmente por meio da identificação e retirada de aparelhos celulares.