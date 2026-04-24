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Detentos tentam fugir de cela na Penitenciária Lemos Brito em Salvador

Seap afirma que não havia risco real de fuga dos presos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15:47

Detentos já estavam isolados por mau comportamento
Detentos já estavam isolados por mau comportamento Crédito: Reprodução

Detentos da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, realizaram uma abertura em uma das celas do sistema prisional. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a cela dá acesso a um espaço interno gradeado e, por isso, não havia possibilidade real de fuga.

Ainda segundo a pasta, os detentos estavam isolados por apresentarem "comportamentos inadequados", sem detalhar quais. "Como forma de retaliação e com o objetivo de chamar atenção, além de provocar danos ao patrimônio público e ameaçar servidores, esses internos realizaram uma abertura na estrutura da cela, que dava acesso a um espaço interno gradeado, sem qualquer possibilidade real de fuga", afirma a Seap. 

A área foi isolada e aguarda a realização de perícia técnica. Paralelamente, os internos responderão a Procedimento Disciplinar, com apuração rigorosa dos fatos e responsabilização dos envolvidos.

Na quinta-feira(23), a Seap, em atuação conjunta com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), iniciou a operação Mute, com foco no combate à comunicação ilícita dentro das unidades prisionais, especialmente por meio da identificação e retirada de aparelhos celulares.

A primeira ação foi realizada no módulo da Penitenciária Lemos Brito (PLB), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, marcando o início das atividades no estado. Ao longo da operação, que segue até esta sexta-feira (24), outras unidades prisionais da capital baiana também serão contempladas.

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