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Veículo é apreendido com 22kg de droga e uma arma no sul da Bahia

Apreensão ocorreu em Ilhéus

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:03

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco)
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Crédito: Divulgação

Quinze quilos de cocaína, 4kg de cocaína tipo exportação, 3kg de crack, um revolver calibre .38 foram apreendidos em um veículo durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus), no sul da Bahia, na quinta-feira (23).

O veículo apresentava restrição de roubo. Também foram apreendidas cinco munições, duas balanças de precisão e embalagens para acondicionar as drogas.

O material e o veículo foram encaminhado à autoridade policial competente para adoção das medidas legais cabíveis.

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A ação foi realizada com o apoio do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), sediado em Itabuna/BA.

A FICCO/Ilhéus é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal da Bahia e pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Tags:

Bahia Drogas

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