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Essas 7 frutas populares ajudam o intestino e aliviam o inchaço no dia a dia

Nutricionista revela opções de frutas bastante conhecidas que são grande aliadas

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:00

A fruta abacaxi contém bromelina, enzima que auxilia na digestão e reduz gases após refeições pesadas.
A fruta abacaxi contém bromelina, enzima que auxilia na digestão e reduz gases após refeições pesadas. Crédito: Imagem: Banco de imagens

Sensação de inchaço e desconforto abdominal pode surgir após refeições mais pesadas ou mudanças na alimentação. O problema é comum, principalmente entre pessoas com intestino mais sensível.

Nesse cenário, algumas frutas bastante consumidas no Brasil podem ajudar o organismo a se recuperar, favorecendo a digestão e contribuindo para o equilíbrio intestinal. A lista reúne opções simples, acessíveis e que podem ser incluídas na rotina alimentar.

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O intestino tem papel central no bem-estar

O intestino é frequentemente chamado por especialistas de “segundo cérebro” por conta da sua complexa rede de neurônios, que influencia diferentes funções do corpo.

Manter o funcionamento adequado do órgão é essencial não apenas para a digestão, mas também para o equilíbrio geral do organismo e até para o bem-estar mental. Com base nisso, a nutricionista Sabina Donadelli reuniu sete frutas que ajudam a regular o intestino.

Mamão

O mamão é fonte de papaína, enzima que auxilia na digestão das proteínas e estimula o funcionamento intestinal. “Uma fatia de mamão pela manhã pode ser transformadora para quem lida com constipação crônica”, afirmou a nutricionista em entrevista ao Metrópoles.

Mamão

[Edicase]É importante evitar o consumo excessivo da semente do mamão (Imagem: Inna Dodor | Shutterstock) por Imagem: Inna Dodor | Shutterstock
[Edicase]As sementes do mamão têm propriedades benéficas para a saúde (Imagem: Romix Image | Shutterstock) por Imagem: Romix Image | Shutterstock
[Edicase]O consumo do mamão auxilia no processo de emagrecimento (Imagem: Regreto | Shutterstock) por Imagem: Regreto | Shutterstock
[Edicase]Suco de mamão com laranja (Imagem: Regreto | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de laranja, cenoura, tomate e mamão (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por
[Edicase]Vitamina de mamão com aveia e canela (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock) por
[Edicase]Vitamina de mamão com banana (Imagem: Maria Wan | Shutterstock) por
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[Edicase]É importante evitar o consumo excessivo da semente do mamão (Imagem: Inna Dodor | Shutterstock) por Imagem: Inna Dodor | Shutterstock

Ameixa

A ameixa é rica em fibras e sorbitol, combinação conhecida pelo efeito laxante. O consumo regular ajuda a aumentar o volume fecal e facilita a evacuação. “Constância é a chave”, destacou Sabina Donadelli.

Fruta é ouro negro - o poder da ameixa

A ameixa seca contém vitamina A e C que ajudam a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: CKP1001 | Shutterstock) por
Ameixa seca favorece a saúde geral do corpo (Imagem: Dionisvera | Shutterstock) por
Ameixa seca por Reprodução
Vitamina de ameixa seca e aveia (Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock) por Imagem: Alieva Liubov | Shutterstock
Manjar de coco com ameixa seca (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock
Bolo de ameixa (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock) por Imagem: Angelika Heine | Shutterstock
Musse de ameixa (Imagem: Stela Handa | Shutterstock) por Imagem: Stela Handa | Shutterstock
Muffin com ameixa seca (Imagem: Risti Salim | Shutterstock) por
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A ameixa seca contém vitamina A e C que ajudam a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: CKP1001 | Shutterstock) por

Laranja

A laranja contribui para o intestino principalmente quando consumida com o bagaço, onde estão as fibras insolúveis que estimulam o trato intestinal.

Frutas: as maravilhas da laranja

Laranjas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a diminuir o cortisol, hormônio do estresse (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock) por Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock
O óleo essencial de laranja ajuda na limpeza energética da casa (Imagem: svf74 | Shutterstock) por Imagem: svf74 | Shutterstock
A laranja-amarga auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo (Imagem: MarinaFill | Shutterstock) por Imagem: MarinaFill | Shutterstock
Chá de laranja e tangerina com canela e anis-estrelado (Imagem: Rui Elena | Shutterstock) por Imagem: Rui Elena | Shutterstock
Vitamina de mamão, cenoura e laranja (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock
Nutricionista revela por que você não deveria jogar a casca de laranja fora (Foto: Freepik) por Freepik
Bolo de laranja por Shutterstock
Filé de frango com laranja (Imagem: voloshin311 | Shutterstock) por Imagem: voloshin311 | Shutterstock
Picanha suína ao molho de laranja (Imagem: hlphoto | Shutterstock) por Imagem: hlphoto | Shutterstock
Bolo de laranja com amêndoas (Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock) por Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock
Bolo de laranja com coco (Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock) por Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock
Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja (Imagem: Narsil | Shutterstock) por Imagem: Narsil | Shutterstock
A laranja-amarga tem uma rica composição nutricional (Imagem: nnattalli | Shutterstock) por Imagem: nnattalli | Shutterstock
Spritz de espumante e laranja (Imagem: Studio113 | Shutterstock) por Imagem: Studio113 | Shutterstock
Suco de laranja, cenoura e gengibre (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock) por Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock
Chá de casca de laranja (Imagem: Heike Rau | Shutterstock) por Imagem: Heike Rau | Shutterstock
Suco de mamão, laranja e cenoura (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock
Suco de laranja com chia (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock) por Imagem: Chudo2307 | Shutterstock
Suco de abacaxi com limão e laranja (Imagem: soeka | Shutterstock) por Imagem: soeka | Shutterstock
Suco termogênico com laranja e gengibre (Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock) por Imagem: T.Lagerwall | Shutterstock
Chá de cavalinha com laranja (Imagem: OKcamera | Shutterstock) por Imagem: OKcamera | Shutterstock
Chá de canela com laranja (Imagem: Maren Winter | Shutterstock) por Imagem: Maren Winter | Shutterstock
Bolo de laranja sem glúten (Imagem: flanovais | Shutterstock) por Imagem: flanovais | Shutterstock
Bolo de laranja (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock) por Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock
Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock) por Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock
Suco de laranja com cenoura e gengibre (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock) por Imagem: CreatoraLab | Shutterstock
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Laranjas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a diminuir o cortisol, hormônio do estresse (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock) por Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock

Pera

A pera contém pectina, substância que forma um gel no intestino e ajuda a lubrificar o trato intestinal, favorecendo um trânsito mais regular.

Pera

Pera por Reprodução
Pera por Reprodução
Pera por Reprodução
Pera por Reprodução
Pera por Reprodução
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Pera por Reprodução

Abacaxi

O abacaxi possui bromelina, enzima que auxilia na digestão de alimentos mais pesados e contribui para reduzir gases e desconfortos abdominais.

Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta

O abacaxi é uma fruta fonte de vitamina A, mas uma bomba de açúcar, que deve ser evitado por diabéticos (Imagem: Regreto | Shutterstock) por Imagem: Regreto | Shutterstock
Quem tem gastrite ou refluxo pode sentir dor, azia e desconforto ao consumi-lo por Shutterstock
A bromelina interfere na ação de antibióticos, anticoagulantes e antidepressivos (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock) por Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock
Abacaxi pode provocar sintomas imediatos, como coceira, vermelhidão e inchaço, até mesmo se estiver presente em doces e outros preparados por Shutterstock
Durante a menstruação, a fruta pode estimular o fluxo e tornar o período mais intenso (Imagem: soeka | Shutterstock) por Imagem: soeka | Shutterstock
O excesso de potássio do abacaxi pode ser prejudicial para quem precisa controlar a hipertensão (Imagem: dumpstock | Shutterstock) por Imagem: dumpstock | Shutterstock
Chá de casca de abacaxi, hortelã e gengibre (Imagem: Savina Nataliia | Shutterstock) por Imagem: Savina Nataliia | Shutterstock
Chá de casca de abacaxi com gengibre e hortelã (Imagem: sri widyowati | Shutterstock) por Imagem: sri widyowati | Shutterstock
O abacaxi é uma fonte de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo (Imagem: Kate Korolova | Shutterstock) por Imagem: Kate Korolova | Shutterstock
Vitamina de abacaxi com coco (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Delícia de abacaxi (Imagem: kolokoso | Shutterstock) por Imagem: kolokoso | Shutterstock
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O abacaxi é uma fruta fonte de vitamina A, mas uma bomba de açúcar, que deve ser evitado por diabéticos (Imagem: Regreto | Shutterstock) por Imagem: Regreto | Shutterstock

Pêssego

O pêssego combina fibras solúveis e alto teor de água, ajudando na hidratação do organismo e no funcionamento do intestino.

Pêssego

Pêssego por Divulgação
Pêssego por Divulgação
Pêssego por Divulgação
Pêssego por Divulgação
Pêssego por Divulgação
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Pêssego por Divulgação

Figo

O figo reúne fibras e compostos que favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal. “Independentemente de seco ou fresco, a fruta melhora o trânsito intestinal e aumenta o volume fecal rapidamente”, afirmou a nutricionista.

Figo

Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns por Reprodução
Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns por Reprodução
Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns por Reprodução
Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns por Reprodução
Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns por Reprodução
Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns por Reprodução
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Figo possui uma anatomia peculiar, sendo uma flor voltada para dentro que protege seu sistema reprodutivo de invasores comuns por Reprodução

A inclusão dessas frutas na rotina pode ajudar a manter o intestino em funcionamento adequado, reduzir o inchaço e melhorar o conforto digestivo ao longo do dia.

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