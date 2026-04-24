DEPOIS DO EXAGERO

Essas 7 frutas populares ajudam o intestino e aliviam o inchaço no dia a dia

Nutricionista revela opções de frutas bastante conhecidas que são grande aliadas

Agência Brasil

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:00

A fruta abacaxi contém bromelina, enzima que auxilia na digestão e reduz gases após refeições pesadas. Crédito: Imagem: Banco de imagens

Sensação de inchaço e desconforto abdominal pode surgir após refeições mais pesadas ou mudanças na alimentação. O problema é comum, principalmente entre pessoas com intestino mais sensível.

Nesse cenário, algumas frutas bastante consumidas no Brasil podem ajudar o organismo a se recuperar, favorecendo a digestão e contribuindo para o equilíbrio intestinal. A lista reúne opções simples, acessíveis e que podem ser incluídas na rotina alimentar.

O intestino tem papel central no bem-estar

O intestino é frequentemente chamado por especialistas de “segundo cérebro” por conta da sua complexa rede de neurônios, que influencia diferentes funções do corpo.

Manter o funcionamento adequado do órgão é essencial não apenas para a digestão, mas também para o equilíbrio geral do organismo e até para o bem-estar mental. Com base nisso, a nutricionista Sabina Donadelli reuniu sete frutas que ajudam a regular o intestino.

Mamão

O mamão é fonte de papaína, enzima que auxilia na digestão das proteínas e estimula o funcionamento intestinal. “Uma fatia de mamão pela manhã pode ser transformadora para quem lida com constipação crônica”, afirmou a nutricionista em entrevista ao Metrópoles.

Mamão 1 de 7

Ameixa

A ameixa é rica em fibras e sorbitol, combinação conhecida pelo efeito laxante. O consumo regular ajuda a aumentar o volume fecal e facilita a evacuação. “Constância é a chave”, destacou Sabina Donadelli.

Fruta é ouro negro - o poder da ameixa 1 de 8

Laranja

A laranja contribui para o intestino principalmente quando consumida com o bagaço, onde estão as fibras insolúveis que estimulam o trato intestinal.

Frutas: as maravilhas da laranja 1 de 26

Pera

A pera contém pectina, substância que forma um gel no intestino e ajuda a lubrificar o trato intestinal, favorecendo um trânsito mais regular.

Pera 1 de 5

Abacaxi

O abacaxi possui bromelina, enzima que auxilia na digestão de alimentos mais pesados e contribui para reduzir gases e desconfortos abdominais.

Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta 1 de 11

Pêssego

O pêssego combina fibras solúveis e alto teor de água, ajudando na hidratação do organismo e no funcionamento do intestino.

Pêssego 1 de 5

Figo

O figo reúne fibras e compostos que favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal. “Independentemente de seco ou fresco, a fruta melhora o trânsito intestinal e aumenta o volume fecal rapidamente”, afirmou a nutricionista.

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