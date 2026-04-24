MUNDO PEQUENO

Coincidência? Homem procurado por matar e passageiro com armas viajavam lado a lado em ônibus interestadual

Veículo tinha saído de São Paulo com destino ao Centro-Norte baiano

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:01

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Uma abordagem na tarde desta quinta-feira (23) terminou com uma coincidência incomum: dois crimes diferentes foram descobertos no mesmo ônibus. Durante a fiscalização na BR-116, em Vitória da Conquista, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um foragido por homicídio e, no mesmo veículo, flagraram outro passageiro com armas e drogas.

O ônibus de turismo saiu de São Paulo com destino a Capim Grosso, no interior da Bahia. Por volta das 15h, ao pararem o veículo, os policiais começaram a checar os documentos dos passageiros e descobriram que um homem de 35 anos era procurado pela Justiça de São Paulo pelo crime de homicídio qualificado.

Enquanto os agentes lidavam com a prisão do foragido, a equipe de inspeção encontrou, com um segundo passageiro, uma arma de fogo e porções de drogas.