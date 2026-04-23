Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

10h de cirurgia: Empresária morre após passar por três cirurgias estéticas no mesmo dia

Bianca Naufel Saliba se submeteu a lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:54

Bianca Naufel Saliba
Bianca Naufel Saliba Crédito: Reprodução

A administradora e empresária Bianca Naufel Saliba, de 43 anos, morreu após se submeter a três procedimentos estéticos ao mesmo tempo no Hospital Saint Peter, na Vila Clementino, bairro nobre da zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na segunda-feira (20).

Bianca chegou à unidade hospitalar por volta das 5h, acompanhada do marido, Alex Silva. Ela passaria por três procedimentos estéticos: lipoescultura, que remove gordura localizada; a abdominoplastia, cirurgia indicada para retirar excesso de pele e gordura do abdômen; e a mastopexia, procedimento voltado a levantar e reposicionar as mamas.

Bianca Naufel Saliba

Bianca Naufel Saliba por Reprodução
Bianca Naufel Saliba por Reprodução
Bianca Naufel Saliba por Reprodução
1 de 3
Bianca Naufel Saliba por Reprodução

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ao qual o jornal O Globo teve cesso, a equipe médica tentou intubar a paciente e realizou manobras de reanimação por cerca de 1h40, mas ela não resistiu. Os procedimentos duraram crca de 10 horas.

O médico responsável pelos procedimentos, o cirurgião Seung Lee, disse que a paciente recobrou a conscriência por volta das 21h, após o término das cirurgias. Ela ainda chegou a chamar pelo amrido, segundo o médico.

Leia mais

Imagem - Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas

Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas

Imagem - Miss baiana morta após cair de prédio disse que se sentia presa em uma 'gaiola de ouro' no relacionamento

Miss baiana morta após cair de prédio disse que se sentia presa em uma 'gaiola de ouro' no relacionamento

Imagem - Preso suspeito de matar miss baiana no Rio é encontrado morto dentro de cela

Preso suspeito de matar miss baiana no Rio é encontrado morto dentro de cela

Minutos depois, Biana apresentou piora. A morte foi confirmada antes da meia-noite, segundo o marido.

O caso foi registrado como morte suspeita, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). O 16º Distrito Policial (Vila Clementino) investiga o caso.

Tags:

Estética Cirurgias Plásticas

Mais recentes

Imagem - STF proíbe compra de terras por empresas estrangeiras

STF proíbe compra de terras por empresas estrangeiras
Imagem - Adolescente de 16 anos é resgatada de canil após denúncia e namorado é preso por tortura

Adolescente de 16 anos é resgatada de canil após denúncia e namorado é preso por tortura
Imagem - Universitária de 22 anos morre após carro dirigido pelo namorado capotar em racha

Universitária de 22 anos morre após carro dirigido pelo namorado capotar em racha