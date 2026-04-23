SÃO PAULO

Quem era a empresária que morreu após passar por três intervenções estéticas no mesmo dia

Bianca Naufel Saliba se submeteu a lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:08

Bianca Naufel Saliba Crédito: Reprodução

A administradora e empresária Bianca Naufel Saliba, de 43 anos, morreu após se submeter a três procedimentos estéticos ao mesmo tempo no Hospital Saint Peter, na Vila Clementino, bairro nobre da zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na segunda-feira (20).

Nascida em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, ela tinha 43 anos e comandava um grupo de postos de gasolina na cidade. Bianca deixa o marido, Alex Silva, que a acompanhou durante os procedimentos, e três filhos.

Bianca chegou à unidade hospitalar por volta das 5h, acompanhada do marido, Alex Silva. Ela passaria por três procedimentos estéticos: lipoescultura, que remove gordura localizada; a abdominoplastia, cirurgia indicada para retirar excesso de pele e gordura do abdômen; e a mastopexia, procedimento voltado a levantar e reposicionar as mamas.

Bianca Naufel Saliba 1 de 3

De acordo com o Boletim de Ocorrência, ao qual o jornal O Globo teve cesso, a equipe médica tentou intubar a paciente e realizou manobras de reanimação por cerca de 1h40, mas ela não resistiu. Os procedimentos duraram crca de 10 horas.

O médico responsável pelos procedimentos, o cirurgião Seung Lee, disse que a paciente recobrou a conscriência por volta das 21h, após o término das cirurgias. Ela ainda chegou a chamar pelo amrido, segundo o médico.

Minutos depois, Biana apresentou piora. A morte foi confirmada antes da meia-noite, segundo o marido.