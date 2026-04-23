Laudo revela causa da morte de advogada encontrada em praia no Rio de Janeiro

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Maysa Polcri
Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:47
A advogada Tamirys Teixeira Santos, de 36 anos, encontrada morta na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio, morreu decorrente de acidente vascular cerebral (AVC) associado à asfixia mecânica por afogamento. As informações constam em laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado pelo g1 do Rio de Janeiro.
As investigações e o laudo médico apontam que não houve crime contra a advogada. Tamirys desapareceu no último sábado (18), após entrar no mar na Praia do Leblon. O corpo foi localizado dois dias depois na Praia de Botafogo, também no Rio.
Advogada desapareceu após mergulho
Antes de desaparecer, Tamyris estava na areia em frente a um quiosque, na altura do posto 11, acompanhada de amigos. Seus pertences permaneceram no local e foram recolhidos por funcionários do estabelecimento, que entraram em contato com a família no dia seguinte.
Trabalhadores da orla que presenciaram a movimentação contaram ao portal g1 que a advogada permaneceu com um grupo de amigos durante a tarde, período em que houve consumo de bebidas alcoólicas.
Entre as pessoas que estavam com ela estava o ex-namorado e ao menos outros dois integrantes do grupo. Testemunhas relataram ainda que os dois teriam se desentendido antes de Tamyris entrar no mar.
Funcionários do quiosque afirmaram ainda que a advogada deixou bolsa, celular e roupas na faixa de areia antes de entrar na água. Os objetos continuaram no local mesmo após a saída do grupo, que não recolheu os itens de Tamyris nem aguardou o retorno da advogada.
No fim do dia, ao perceberem que ninguém retornou para buscá-los, os trabalhadores recolheram os itens e os guardaram. Os pertences foram entregues à família na terça-feira (21).