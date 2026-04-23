BRASIL

Laudo revela causa da morte de advogada encontrada em praia no Rio de Janeiro

Corpo de Tamyris Teixeira Santos, de 36 anos, foi encontrado dois dias depois em Botafogo

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:47

A advogada Tamyris Teixeira Santos Crédito: Reprodução

A advogada Tamirys Teixeira Santos, de 36 anos, encontrada morta na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio, morreu decorrente de acidente vascular cerebral (AVC) associado à asfixia mecânica por afogamento. As informações constam em laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado pelo g1 do Rio de Janeiro.

As investigações e o laudo médico apontam que não houve crime contra a advogada. Tamirys desapareceu no último sábado (18), após entrar no mar na Praia do Leblon. O corpo foi localizado dois dias depois na Praia de Botafogo, também no Rio.

Advogada desapareceu após mergulho 1 de 5

Antes de desaparecer, Tamyris estava na areia em frente a um quiosque, na altura do posto 11, acompanhada de amigos. Seus pertences permaneceram no local e foram recolhidos por funcionários do estabelecimento, que entraram em contato com a família no dia seguinte.

Trabalhadores da orla que presenciaram a movimentação contaram ao portal g1 que a advogada permaneceu com um grupo de amigos durante a tarde, período em que houve consumo de bebidas alcoólicas.

Entre as pessoas que estavam com ela estava o ex-namorado e ao menos outros dois integrantes do grupo. Testemunhas relataram ainda que os dois teriam se desentendido antes de Tamyris entrar no mar.

Funcionários do quiosque afirmaram ainda que a advogada deixou bolsa, celular e roupas na faixa de areia antes de entrar na água. Os objetos continuaram no local mesmo após a saída do grupo, que não recolheu os itens de Tamyris nem aguardou o retorno da advogada.