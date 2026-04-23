POLÍCIA INVESTIGA

Discussão, bebida e saída de amigos: o que se sabe e o que falta saber sobre advogada achada morta em praia

Cronologia do caso ainda tem lacunas, incluindo o momento da entrada no mar e quando o desaparecimento foi percebido

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:49

A advogada Tamyris Teixeira Santos Crédito: Reprodução

A advogada Tamyris Teixeira Santos, de 36 anos, foi encontrada morta na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, dois dias após desaparecer ao entrar no mar na Praia do Leblon. Ela havia sido vista pela última vez no fim da tarde de sábado (18). O caso ainda tem detalhes que intrigam a família e investigadores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado por volta das 14h15 de terça-feira (21) e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O reconhecimento oficial foi feito por familiares na quarta-feira (22).

Antes de desaparecer, Tamyris estava na areia em frente a um quiosque, na altura do posto 11, acompanhada de amigos. Seus pertences permaneceram no local e foram recolhidos por funcionários do estabelecimento, que entraram em contato com a família no dia seguinte.

Advogada desapareceu após mergulho 1 de 5

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso e informa que nenhuma hipótese foi descartada até o momento.

Consumo de bebida e briga

Trabalhadores da orla que presenciaram a movimentação contaram ao portal G1 que a advogada permaneceu com um grupo de amigos durante a tarde, período em que houve consumo de bebidas alcoólicas.

Entre as pessoas que estavam com ela estava o ex-namorado e ao menos outros dois integrantes do grupo. Testemunhas relataram ainda que os dois teriam se desentendido antes de Tamyris entrar no mar.

Funcionários do quiosque afirmaram ainda que a advogada deixou bolsa, celular e roupas na faixa de areia antes de entrar na água. Os objetos continuaram no local mesmo após a saída do grupo, que não recolheu os itens de Tamyris nem aguardou o retornou da advogada.

No fim do dia, ao perceberem que ninguém retornou para buscá-los, os trabalhadores recolheram os itens e os guardaram. Os pertences foram entregues à família na terça-feira.

Grupo deixou a praia antes do retorno

Relatos de pessoas que estavam no local indicam que os amigos deixaram a praia antes de Tamyris retornar do mar. Testemunhas também afirmaram que o ex-namorado saiu aparentando estar embriagado. Ainda não há confirmação oficial sobre o momento em que a ausência da advogada foi notada.

Segundo os bombeiros, o desaparecimento foi comunicado na manhã de terça-feira (21), às 7h15. Na mesma tarde, o corpo foi localizado na Praia de Botafogo e encaminhado ao IML.

Câmeras não registraram momento da saída

Imagens do quiosque próximo ao local onde a advogada estava foram entregues à polícia. De acordo com funcionários, as câmeras são direcionadas principalmente para o interior do estabelecimento e não registram com nitidez a faixa de areia.

Assim, os registros mostram apenas parte da presença dela no local e não captaram o momento em que deixou a área.

Advogada sabia nadar

O Corpo de Bombeiros informou que, no dia em que Tamyris desapareceu, o mar apresentava condições consideradas favoráveis e não houve acionamento para salvamento na região.

A mãe da advogada afirmou que a filha sabia nadar. “Ela disse que ia até ali e não voltou. Até agora ninguém esclareceu isso. A praia estava lotada. Não tem como uma pessoa se afogar com uma praia lotada!”, declarou.

Pontos ainda sem resposta

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do desaparecimento e da morte da advogada. Entre os aspectos que seguem sob apuração estão o que ocorreu após a entrada no mar, se houve testemunhas do momento e quanto tempo demorou até que a ausência fosse percebida.