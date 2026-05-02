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Primas de 18 anos desaparecidas após irem a festa foram convidadas por um criminoso foragido

Mães perceberam algo errado após jovens pararem de responder mensagens e publicar nas redes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:51

Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido Crédito: Reprodução

As primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, desapareceram após aceitarem o convite de um homem que, segundo a polícia, era um criminoso foragido. Elas foram vistas pela última vez ao saírem de Cianorte, no noroeste do Paraná, com destino a uma suposta festa na cidade de Porto Rico. As informações são do g1. 

De acordo com as investigações, o convite partiu de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos, apontado como principal suspeito do caso. Ele utilizava o nome falso “Davi” para circular na cidade e já era procurado pela Justiça por um crime de roubo cometido em 2023, em Apucarana.

Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido

Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução
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Letycia e Sttela desapareceram após sairem em carro desconhecido por Reprodução

As jovens embarcaram com o suspeito em uma caminhonete preta, que, segundo a polícia, tinha sinais de clonagem. Dias depois, Clayton teria retornado sozinho a Cianorte, sem o veículo. Em seguida, deixou novamente a cidade utilizando uma motocicleta e sem portar celular.

O desaparecimento começou a ser percebido pelas próprias famílias após um detalhe incomum: o silêncio nas redes sociais. As duas jovens estão sem dar notícias há 11 dias, e a falta de respostas a mensagens, além da ausência de publicações, levantou o alerta entre parentes e amigos.

As mães notaram que as jovens não visualizavam mensagens nem atualizavam seus perfis, comportamento considerado fora do padrão. Maria da Penha de Almeida, mãe de Letycia, contou em entrevista à RPC que a filha costumava sair com frequência, mas sempre mantinha contato.

 "Naquele dia eu fui dormir cedo. [...] Elas entravam e saíam [de casa]. Aí ela falou pra mim: 'Mãe, talvez nós vamos pra Porto Rico'. Eu achei normal, pois não era a primeira vez que ela ia ou saía", relatou. A preocupação aumentou ao longo das horas, quando nenhuma resposta chegou.

"Imaginei que ela podia estar em um lugar sem sinal. Mas, foi passando a noite e eu me preocupei. [...] Uma amiga dela falou: 'Tia, tá estranho. A Letycia não é de ficar sem 'zap' e sem postar nada. Você viu que ela não postou nada?' Aí eu já me preocupei", completou.

A Polícia Civil acredita, até o momento, que o suspeito tenha agido sozinho. A Justiça já decretou a prisão temporária dele, mas o homem segue foragido. A principal linha de apuração considera a possibilidade de duplo homicídio, embora outras hipóteses, como sequestro e cárcere privado, também estejam sendo analisadas pelas autoridades responsáveis pelo caso.

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Tags:

Desaparecidas Letycia Garcia Mendes Sttela Dalva Melegari Primas de 18 Anos

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