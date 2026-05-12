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Desenrola 2.0: dinheiro ‘esquecido’ por clientes em bancos será usado para perdoar dívidas

Bancos devem transferir valores para fundo público nesta terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:43

O limite de renda para participar do programa é de até R$ 8 mil mensais, focando em quem realmente precisa de uma saída financeira.
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O dinheiro esquecido por clientes em bancos poderá ser utilizado para ajudar na renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola Brasil 2.0. Conforme o edital do programa, as instituições financeiras têm até esta terça-feira (12) para transferir os valores ao fundo público. 

De acordo com o Banco Central do Brasil, há atualmente R$ 10,55 bilhões em recursos esquecidos por cerca de 47 milhões de clientes.

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Reprodução/Ministério da Fazenda
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Joédson Alves/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por José Cruz/Agência Brasil
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Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo o governo federal, os recursos não resgatados serão destinados ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), que servirá como garantia para operações do sistema financeiro.

Em portaria publicada pelo Ministério da Fazenda, o governo informou que, após a transferência dos valores, será publicado um edital de chamamento público no Diário Oficial da União. O documento trará um link para consulta individual dos recursos transferidos, incluindo dados como instituição financeira, agência e número da conta. Os correntistas terão prazo de 30 dias úteis para contestar ou solicitar os valores.

“Decorrido o prazo, os valores transferidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao patrimônio do FGO”, informou o governo.

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