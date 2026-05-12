SE NÃO FOR RESGATADO

Desenrola 2.0: dinheiro ‘esquecido’ por clientes em bancos será usado para perdoar dívidas

Bancos devem transferir valores para fundo público nesta terça-feira (12)

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:43

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O dinheiro esquecido por clientes em bancos poderá ser utilizado para ajudar na renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola Brasil 2.0. Conforme o edital do programa, as instituições financeiras têm até esta terça-feira (12) para transferir os valores ao fundo público.

De acordo com o Banco Central do Brasil, há atualmente R$ 10,55 bilhões em recursos esquecidos por cerca de 47 milhões de clientes.

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto 1 de 6

Segundo o governo federal, os recursos não resgatados serão destinados ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), que servirá como garantia para operações do sistema financeiro.

Em portaria publicada pelo Ministério da Fazenda, o governo informou que, após a transferência dos valores, será publicado um edital de chamamento público no Diário Oficial da União. O documento trará um link para consulta individual dos recursos transferidos, incluindo dados como instituição financeira, agência e número da conta. Os correntistas terão prazo de 30 dias úteis para contestar ou solicitar os valores.