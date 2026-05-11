COLUNA BRUNO WENDEL

Fuzis na mata: ambientalistas são atacados em posto ecológico na Chapada Diamantina

Casal relata invasão de encapuzados em posto avançado na Serra da Chapadinha, alvo de disputas por mineração e grilagem

Bruno Wendel

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:00

Ambientalistas são atacados a tiros na Chapada Diamantina Crédito: Acervo Pessoal

A Serra da Chapadinha pede socorro — e quem a protege, também. No último dia 30, os ambientalistas Alcione Correa e Marcos Fantine foram atacados no Posto Avançado Toca do Lobo, instalado na cidade de Itaetê, na região norte da Chapada Diamantina. Pelo menos seis homens encapuzados, armados com fuzis e pistolas, invadiram o local — considerado um santuário de biodiversidade e recursos hídricos — e renderam o casal.

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Em seguida, os criminosos destruíram sistemas de energia solar, baterias e equipamentos de comunicação. Inicialmente, o grupo pretendia incendiar toda a estrutura, mas desistiu ao avaliar que o fogo poderia chamar a atenção de órgãos que monitoram o posto. “A todo momento, eles repetiam que nós estávamos impedindo o progresso”, relata Alcione. “A Serra da Chapadinha vem sendo cobiçada pela mineração, pela especulação imobiliária e pela grilagem de terras”, afirma Marcos.