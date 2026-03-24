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Crise com MDB pressiona Jerônimo, Leo Prates se licencia e Alba segue sem projetos

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os emedebistas, segundo governistas ouvidos pela coluna, demonstram crescente insatisfação com a fritura imposta pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao vice-governador Geraldo Júnior (MDB), diante da indefinição sobre sua permanência na chapa governista. As críticas miram, sobretudo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que já se posicionou publicamente contra a manutenção de Geraldo Jr. na composição.

Rui reagiu mal ao episódio em que o vice encaminhou, em um grupo de WhatsApp, uma mensagem com críticas ao ministro, acompanhada da orientação “manda viralizar”. O chefe da Casa Civil classificou o gesto como um ato de “deslealdade”. Emedebistas ouvidos pela coluna, no entanto, reclamam da diferença de tratamento: lembram que não houve reação semelhante quando o senador Otto Alencar (PSD) chamou a chapa formada por Jerônimo, Rui e Jaques Wagner (PT) de “carniça”. Para eles, houve dois pesos e duas medidas.

O mal-estar é tamanho que, dentro do próprio grupo governista, já há quem admita o risco de o MDB não integrar a coligação ao Senado. O movimento reduziria o tempo de televisão e a fatia do fundo partidário de Rui Costa e Jaques Wagner. Na base aliada, cresce a pressão para que Jerônimo “pule logo a página” e defina, de uma vez, o nome do vice.

Licenças e estratégia eleitoral

O deputado federal Leo Prates, que se filiará ao Republicanos no próximo dia 26 de março, vai se licenciar do mandato a partir de 1º de julho para se dedicar integralmente à campanha de reeleição. “Eu quero estar mais próximo da Bahia. Essa eleição é muito importante para o meu futuro”, afirmou à coluna.

O Republicanos trabalha para reeleger seus quatro atuais deputados federais - Marcio Marinho, Rogéria Santos, Leo Prates e Diego Coronel - e ampliar a bancada. A meta é chegar a seis cadeiras em 2027. O deputado Alex Santana também deve se licenciar, mas atuará no apoio à candidatura do Pastor Abrão.

Troca de cadeiras na Câmara

Com a saída temporária de Leo Prates, o ex-deputado federal José Carlos Araújo assumirá a vaga na Câmara e deve atuar também na coordenação da campanha. No caso de Alex Santana, a licença abre espaço para o retorno de Marcelo Nilo, que deve exercer um mandato tampão.

Alba em ritmo lento

Até o momento, o governador Jerônimo Rodrigues não encaminhou novos projetos relevantes à Assembleia Legislativa da Bahia. Já no quarto mês do ano, a única proposta enviada trata da BahiaGás - e ainda assim como reapresentação de um texto do ano passado. O cenário reforça a percepção de um ano legislativo esvaziado.

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