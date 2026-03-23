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A investigação contra a promotora, o estupro coletivo de alunas e a volta do marido à prisão

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de março de 2026 às 05:00

O Ministério Público da Bahia (MPBA) abriu uma comissão exclusiva para apurar novas denúncias contra a promotora Aline Curvêlo Tavares de Sá, titular da 13ª Promotoria de Execução Penal de Juazeiro. A primeira acusação veio de uma ex-assessora, que relatou ter sido obrigada a assinar pedidos de prisão e denúncias em nome da promotora.

O caso é investigado pela Corregedoria e pelo Conselho Nacional do MP. Servidores de outras comarcas teriam relatado ainda supostos episódios de homofobia e capacitismo.

Fontes indicam que Aline não seria bem quista entre os pares, com movimentações internas para representá-la. O MPBA foi procurado para se posicionar.

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar Crédito: Redes sociais

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Homicídio no bairro Quidé, em Juazeiro por Samuel Laudilio/Portal Spy
Três pessoas foram mortas em Juazeiro, incluindo pai e filho colombianos por Samuel Laudilio/Portal Spy
Mandados foram cumpridos em Senhor do Bonfim e no e no Complexo Penitenciário de Juazeiro por Divulgação/Polícia Civil
Delegacia em Juazeiro por Divulgação SSP
Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro por Divulgação
Juazeiro vai receber a 3ª edição do projeto “Educação é da Nossa Conta - Na Estrada" por Joá Souza/GOVBA
Complexo policial de Juazeiro por Ascom-PC
Juazeiro por Divulgação
Policiais durante operação em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
Furto de energia em Juazeiro por Divulgação/Coelba
Policiais militares fizeram resgate em Juazeiro por Divulgação/Polícia Militar
Delegacia de Homicídio em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
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Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução

Inquérito sobre estupro coletivo não foi concluído

Mais um episódio de misoginia juvenil chamou atenção recentemente. Alunos do Colégio São Domingos, em São Paulo, foram suspensos após criar uma enquete no WhatsApp para eleger as “meninas mais estupráveis”. O caso lembra outro, de setembro de 2024, no Colégio Militar de Salvador, em que estudantes planejaram um estupro coletivo e manipularam imagens de 17 alunas com inteligência artificial.

A investigação ficou a cargo da DERCCA. Procurada, a Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer os fatos e responsabilizar os suspeitos. Um ano depois, o caso segue sem conclusão, levantando questionamentos sobre impunidade.

Casos semelhantes, como a prisão de cinco estudantes no Rio por agressão sexual coletiva, reforçam a necessidade de políticas mais rigorosas nas escolas.

Colégio Militar de Salvador
Colégio Militar de Salvador Crédito: Divulgação

Inquérito sobre estupro coletivo não foi concluído

Colégio Militar: estudantes planejavam estupro coletivo de colegas por Divulgação
Colégio Militar de Salvador por Divulgação
Colégio Militar apura as denúncias de alunas por Shutterstock
O Colégio Militar de Salvador é o único público entre os 25 colégios baianos com melhores desempe por Divulgação
Colégio da Polícia Militar na Ribeira por Reprodução
Colégio da Polícia Militar na Ribeira por Reprodução
Colégio Militar da Ribeira por Reprodução
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Colégio Militar de Salvador (CMS) por Divulgação
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Envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia por Reprodução/Globo
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João Gabriel Xavier Bertho é um dos acusados por estupro coletiv por Reprodução
João Gabriel Xavier Bertho é um dos acusados por estupro por Reprodução
João Gabriel Xavier Bertho é um dos acusados por estupro por Reprodução
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Genro quem contou à sogra sobre estupros [passe para o lado] por Foto: Tailane Muniz/CORREIO
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) por Divulgação/ PCBA
Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por Divulgação/PCBA
Dercca por Haeckel Dias/Polícia Civil
Delegacia de Repressão a Crime Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por Arisson Marinho/CORREIO
Sede da Dercca, em Salvador por Millena Marques/CORREIO
Homem foi levado à Dercca, onde foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça por Haeckel Dias/PC
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Salvador — Foto: Divulgação/Polícia Civil por Foto: Divulgação/Polícia Civil
Crianças têm quatro e oito anos; agressor foi autuado por estupro de vulnerável por Arquivo Correio
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Colégio Militar: estudantes planejavam estupro coletivo de colegas por Divulgação

Exumação pode prender novamente o marido

O corpo da professora Nérica França da Conceição, 52 anos, vítima de feminicídio em Salina das Margaridas, foi trazido para Salvador, para exumação no Departamento de Polícia Técnica, pois o DPT de Santo Antônio de Jesus não tem os recursos tecnológicos necessários.

Os restos mortais foram desenterrados na quarta (18).

O exame pode levar novamente à prisão o marido da vítima, liberado pela justiça por falta de provas.

Nérica França
Nérica França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Corpo de professora será exumado

Professora é desenterrada para exumação em Salvador por Alonso Guimarães
Professora é desenterrada para exumação em Salvador por Alonso Guimarães
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Nérica França por Reprodução/ Redes sociais
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Nérica França por Reprodução/ Redes sociais
Nérica França por Reprodução/ Redes sociais
Nérica França por Reprodução/ Redes sociais
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Nérica França por Reprodução/ Redes sociais
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Nérica França por Reprodução/ Redes sociais
Professora é desenterrada para exumação em Salvador por Alonso Guimarães
Professora é desenterrada para exumação em Salvador por Alonso Guimarães
Duas adolescentes e uma mulher foram mortas no ataque por Reprodução
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Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Polícia acredita que jovem foi vítima de feminicídio por Reprodução
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