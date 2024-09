FAKENEWS

Colégio Militar: estudantes planejavam estupro coletivo de colegas

Quem acompanha o escândalo recente no Colégio Militar de Salvador (CMS) só viu a ponta do iceberg. Além de usarem inteligência artificial para manipular imagens de 17 alunas em conteúdos pornográficos, estudantes do 8º ano vendiam as fakenews entre eles por R$ 50. E o pior está por vir: “Para mim, a parte em que planejavam estupro coletivo é bem pior que os nudes em si. Pq as fotos são montagens, mas e as fala? (sic)”, diz o pai de umas das alunas em um print.