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Corpo de professora vítima de feminicídio será exumado nesta quarta

Procedimento  deve ajudar a esclarecer causa da morte

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00

Nérica França
Nérica França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Enfim, a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, de 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, será realizada nesta quarta-feira (19), em Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. O procedimento está previsto para as 9h.

A exumação é o ato de desenterrar restos mortais de uma sepultura, seja para transferência, investigação ou outros motivos legais ou administrativos.

Corpo de professora será exumado

Nérica França por Reprodução/ Redes sociais
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Nérica França por Reprodução/ Redes sociais

“É um caso muito complexo, que exige conhecimento aprofundado em medicina e odontologia legal. A suspeita é de que a professora tenha sido asfixiada. Estamos ansiosos por este momento, para poder dar uma resposta à família e à sociedade”, declarou o advogado da família da vítima.

A decisão foi proferida em 20 de fevereiro deste ano pela juíza Camila Soares Santana, que atendeu ao pedido da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz.

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