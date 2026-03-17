Corpo de professora vítima de feminicídio será exumado nesta quarta

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Bruno Wendel
Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00
Enfim, a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, de 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, será realizada nesta quarta-feira (19), em Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. O procedimento está previsto para as 9h.
A exumação é o ato de desenterrar restos mortais de uma sepultura, seja para transferência, investigação ou outros motivos legais ou administrativos.
Corpo de professora será exumado
“É um caso muito complexo, que exige conhecimento aprofundado em medicina e odontologia legal. A suspeita é de que a professora tenha sido asfixiada. Estamos ansiosos por este momento, para poder dar uma resposta à família e à sociedade”, declarou o advogado da família da vítima.
A decisão foi proferida em 20 de fevereiro deste ano pela juíza Camila Soares Santana, que atendeu ao pedido da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz.