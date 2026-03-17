COLUNA BRUNO WENDEL

Corpo de professora vítima de feminicídio será exumado nesta quarta

Procedimento deve ajudar a esclarecer causa da morte

Bruno Wendel

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00

Nérica França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Enfim, a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, de 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, será realizada nesta quarta-feira (19), em Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. O procedimento está previsto para as 9h.

A exumação é o ato de desenterrar restos mortais de uma sepultura, seja para transferência, investigação ou outros motivos legais ou administrativos.

Corpo de professora será exumado 1 de 54

“É um caso muito complexo, que exige conhecimento aprofundado em medicina e odontologia legal. A suspeita é de que a professora tenha sido asfixiada. Estamos ansiosos por este momento, para poder dar uma resposta à família e à sociedade”, declarou o advogado da família da vítima.