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Quem é a 'Juíza Cinquentinha', investigada no TJBA por suspeita de vender decisões

Magistrada é investigada por bloqueio irregular de valores, tráfico de influência e favorecimento do filho em operação imobiliária

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:00

Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA Crédito: Reprodução

Conhecida pelo apelido de “Juíza Cinquentinha”, Marlise Freire de Alvarenga responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em novembro do ano passado, quando foi afastada de suas funções pela Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Ela é acusada de supostamente vender sentenças.

Marlise Freire era titular da 3ª Vara Cível e de Registros Públicos de Barreiras. Neste ano, um capitão da Polícia Militar passou a ser investigado pela Corregedoria da corporação por suspeita de intermediação indevida em negócios imobiliários relacionados a processos que tramitavam na vara onde a magistrada atuava.

Capitão da PM e membros da Justiça que foram ou são investigados pelas corregedorias

Capitão da PM é investigado por intermediação indevida em negócios imobiliários na vara da ‘Juíza Cinquentinha’ por Reprodução
Capitão da PM é investigado por intermediação indevida em negócios imobiliários na vara da ‘Juíza Cinquentinha’ por Reprodução
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Redes sociais
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Desembargadora Maria do Socorro e juíza Marivalda por Reprodução
Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima foi aposentada compulsoriamente durante a investigação por Reprodução
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago é acusada de corrupção e vagaem de dinheiro por Reprodução
Desembargadora Sandra Inês Rusciolelli Azevedo é ré no esquema de venda de sentenças por Reprodução
A juíza Marivalda Almeida Moutinho foi denunciada na Operação Faroeste por Reprodução
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Desembargador por Divulgação
Quando juiz, desembargador soltou rivais de Ravengar por Divulgação
MPBA recorre da decisão que soltou seis traficantes por Almiro Lopes/Arquivo
Desembargador liberou concorrete de por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Delegacia de Barreiras, no oeste da Bahia por Lo-Hanna Nunes/TV Oeste
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação
Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, em Barreiras por Divulgação
Tribunal de Justiça por Reprodução
DElegacia de Barreiras por Sigi VIlares
Barreiras não registra chuva há mais de 100 dias por Leitor CORREIO
Operação Aletheia na 11a COORPIM, em Barreiras por Ascom/PCBA- Marcela Correia
Conjunto Penal de Barreiras por Secom
Juíza Gabriela Hardt por CNJ
Juíza foi demitida após usar mesmo modelo de sentença em 2 mil processos por Reprodução/Redes sociais/LinkedIn
Juíza Angélica Chamon Layoun por Reprodução/Redes sociais
Juíza Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva por Reprodução/O Popular-Reprodução/Mídias Sociais
Juiz Rudson Marcos por Reprodução
Juiz Eduardo Appio por Reprodução
Desembargadora Maria do Socorro e juíza Marivalda por Reprodução
Município de Barreiras por Reprodução
Desembargador Jorge Luiz de Borba é investigado pelo MPF por Divulgação/TJSC
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Maurício Teles Barbosa, ex-secretário de Segurança Pública da Bahia, foi afastado por suspeita de envolvimento por Alberto Maraux/SSP
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Capitão da PM é investigado por intermediação indevida em negócios imobiliários na vara da ‘Juíza Cinquentinha’ por Reprodução

O caso é apontado como mais um desdobramento da Operação Faroeste, que investiga esquemas de venda de decisões judiciais ligados a disputas de terras no oeste da Bahia. A operação já resultou na prisão de desembargadores sob suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Na decisão da Corregedoria do TJBA, há menção de que Marlise Freire teria determinado bloqueios de grandes quantias em processos que tramitavam em varas diferentes de sua área de atuação, além de suspeitas de envolvimento em tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento do próprio filho — que é advogado — em uma operação imobiliária com indícios de lavagem de dinheiro.

Um dos principais pontos da investigação é seria o bloqueio judicial de mais de R$ 1,3 milhão, que teria sido realizado por um assessor da magistrada em um processo que sequer tramitava na unidade judicial sob responsabilidade dela.

No dia 9 deste mês, o CORREIO solicitou ao TJBA um posicionamento sobre o andamento do PAD, mas não houve resposta. Na ocasião em que o jornal revelou o caso, o tribunal informou que “o afastamento possui natureza preventiva e não implica antecipação de julgamento, sendo plenamente assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”.

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