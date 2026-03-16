Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Capitão da PM é investigado por intermediação irregular de negócios imobiliários na vara da 'Juíza Cinquentinha'

Corregedoria apura relação do oficial com magistrada afastada do TJBA e possível uso de influência em processos judiciais

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA Crédito: Reprodução

A relação entre a Polícia Militar e o Judiciário deve ser sempre de cooperação. No entanto, essa afinidade teria extrapolado os limites institucionais, e o capitão Eder de Souza Santos, lotado no Comando de Policiamento da Região Oeste (CPRO), passou a ser investigado por suposto envolvimento em um “esquema de intermediação indevida” na compra e venda de imóveis na cidade de Barreiras, além de outras irregularidades relacionadas.

Segundo a sindicância aberta pela Corregedoria da PM no dia 25 de fevereiro deste ano, essas infrações teriam ocorrido na 3ª Vara Cível e de Registros Públicos da cidade, onde atuava a juíza Marlise Freire de Alvarenga. A magistrada foi afastada em novembro do ano passado e responde na Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) à acusação de cobrar por decisões judiciais, o que lhe rendeu o apelido de “Juíza Cinquentinha”.

Capitão da PM e membros da Justiça que foram ou são investigados pelas corregedorias

Capitão da PM é investigado por intermediação indevida em negócios imobiliários na vara da ‘Juíza Cinquentinha’ por Reprodução
Capitão da PM é investigado por intermediação indevida em negócios imobiliários na vara da ‘Juíza Cinquentinha’ por Reprodução
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Tribunal de Justiça da Bahia por GIL FERREIRA / CNJ
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Redes sociais
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Desembargadora Maria do Socorro e juíza Marivalda por Reprodução
Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima foi aposentada compulsoriamente durante a investigação por Reprodução
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago é acusada de corrupção e vagaem de dinheiro por Reprodução
Desembargadora Sandra Inês Rusciolelli Azevedo é ré no esquema de venda de sentenças por Reprodução
A juíza Marivalda Almeida Moutinho foi denunciada na Operação Faroeste por Reprodução
Desembargador Gesivaldo Britto foi presidente do Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação
Desembargador por Divulgação
Quando juiz, desembargador soltou rivais de Ravengar por Divulgação
MPBA recorre da decisão que soltou seis traficantes por Almiro Lopes/Arquivo
Desembargador liberou concorrete de por Almiro Lopes/Arquivo Correio
Delegacia de Barreiras, no oeste da Bahia por Lo-Hanna Nunes/TV Oeste
Tribunal de Justiça da Bahia por Divulgação
Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, em Barreiras por Divulgação
Tribunal de Justiça por Reprodução
DElegacia de Barreiras por Sigi VIlares
Barreiras não registra chuva há mais de 100 dias por Leitor CORREIO
Operação Aletheia na 11a COORPIM, em Barreiras por Ascom/PCBA- Marcela Correia
Conjunto Penal de Barreiras por Secom
Juíza Gabriela Hardt por CNJ
Juíza foi demitida após usar mesmo modelo de sentença em 2 mil processos por Reprodução/Redes sociais/LinkedIn
Juíza Angélica Chamon Layoun por Reprodução/Redes sociais
Juíza Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva por Reprodução/O Popular-Reprodução/Mídias Sociais
Juiz Rudson Marcos por Reprodução
Juiz Eduardo Appio por Reprodução
Desembargadora Maria do Socorro e juíza Marivalda por Reprodução
Município de Barreiras por Reprodução
Desembargador Jorge Luiz de Borba é investigado pelo MPF por Divulgação/TJSC
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Maurício Teles Barbosa, ex-secretário de Segurança Pública da Bahia, foi afastado por suspeita de envolvimento por Alberto Maraux/SSP
1 de 43
Capitão da PM é investigado por intermediação indevida em negócios imobiliários na vara da ‘Juíza Cinquentinha’ por Reprodução

O CORREIO teve acesso ao Boletim Geral Reservado (BGR), informativo interno da corporação, no qual o procedimento foi publicado. No documento, consta que a sindicância foi instaurada para apurar “indícios de autoria e prova de materialidade de infração administrativa”, com prazo inicial de 30 dias, prorrogável por mais metade desse período.

Segundo o boletim, o oficial integra o quadro societário da empresa WM Empreendimentos Ltda., sediada em Barreiras, regularmente constituída para atuar em incorporação, compra, venda, locação e loteamento de imóveis. O documento também afirma que ele “mantém relação de proximidade pessoal e convivência reiterada com integrante da 3ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Barreiras”.

Ainda de acordo com o BGR, o militar, “valendo-se do prestígio decorrente da referida relação”, teria atuado para facilitar, intermediar ou influenciar interesses de terceiros junto ao Poder Judiciário, com o objetivo de obter vantagens ou facilitar interesses privados, em possível participação em um esquema de intermediação indevida.

O boletim também aponta que o oficial estaria associado à prática de agiotagem: “teria participado de operações financeiras informais, consistentes em empréstimos com juros excessivos, fora do sistema financeiro oficial, utilizando-se da influência institucional da magistrada para facilitar a cobrança e conferir aparente legitimidade às operações”.

Fundada em 14 de junho de 2023, a WM Empreendimentos Ltda. funciona na Rua Brilho do Sol, nº 213, no bairro Morada da Lua, em Barreiras, e possui três sócios, entre eles o capitão Eder. Os outros dois seriam servidores públicos — um do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outro da prefeitura municipal de Barreiras. Um deles figura como sócio-administrador, segundo informações de sites especializados.

De acordo com o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), é vedado ao militar da ativa exercer atividade comercial ou participar da administração ou gerência de sociedade empresarial. Entretanto, a legislação permite que militares sejam acionistas ou quotistas em sociedades anônimas ou limitadas, desde que não exerçam funções de administração.

Além da empresa imobiliária, o capitão Eder também seria sócio de um empreendimento varejista de calçados na mesma cidade. A investigação está sob a responsabilidade do tenente-coronel Arakem Ferreira Souza, também lotado no CPRO. A reportagem solicitou posicionamento da Polícia Militar, mas não obteve resposta até o momento.

O CORREIO também entrou em contato com um dos advogados da WM Empreendimentos Ltda., Felipe Teixeira Vieira, do escritório Farag Ferreira e Vieira, sediado no Distrito Federal. No site do TJBA, ele aparece como defensor da empresa no processo nº 08007648-37.2025.8.05.0022, referente a uma ação de usucapião — mecanismo que permite adquirir a propriedade de um bem, geralmente um imóvel, após utilizá-lo por longo período como se fosse dono.

Por meio do e-mail (recepcao.farag@gmail.com) fornecido pelo escritório e por contato com a assessoria de imprensa no dia 12 deste mês, a reportagem questionou o advogado sobre as acusações envolvendo o capitão Eder, sócio da empresa, e perguntou se o militar gostaria de apresentar sua versão dos fatos. Até o momento, não houve resposta. O espaço segue aberto.

Leia mais

Imagem - Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de mandar que ela assinasse pedidos de prisão e denúncias em seu lugar

Imagem - Quem é a promotora acusada de mandar ex-assessora assinar pedidos de prisão e denúncias em seu lugar?

Quem é a promotora acusada de mandar ex-assessora assinar pedidos de prisão e denúncias em seu lugar?

Imagem - Após denunciar promotora do MPBA, ex-assessora relata ataques virtuais

Após denunciar promotora do MPBA, ex-assessora relata ataques virtuais

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026