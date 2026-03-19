FEMINICÍDIO

Homem mata companheira com facão e martelo dois meses após ir morar com a vítima na Bahia

Suspeito foi preso em flagrante após tentar fugir

Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:09

Patrícia Santos, de 31 anos, foi atacada durante briga Crédito: Reprodução

Uma mulher foi assassinada de forma brutal na cidade de Planalto, no sudoeste da Bahia, na terça-feira (17). O principal suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 36 anos, que foi preso em flagrante após o crime. De acordo com informações apuradas pela TV Sudoeste, a vítima, identificada como Patrícia Santos, de 31 anos, foi atacada com golpes de faca e martelo após uma discussão dentro da residência do casal. Os dois mantinham um relacionamento há cerca de dois meses.



Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado por equipes policiais e detido. Durante a ocorrência, também foram encontrados pés de maconha no imóvel, o que levou à autuação do homem por tráfico de drogas. O corpo de Patrícia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Já o suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça, enquanto o caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Patrícia Santos foi atacada por companheiro dentro de casa 1 de 4

Em nota, a Prefeitura de Planalto manifestou repúdio ao crime e lamentou a morte da vítima. “Recebemos essa notícia com imensa tristeza e indignação. Mais uma vida interrompida pela violência que atinge tantas mulheres em nosso país, deixando marcas irreparáveis em famílias e em toda a sociedade”, diz o posicionamento.

A gestão municipal também prestou solidariedade à família e reforçou o compromisso com o enfrentamento à violência de gênero, destacando a necessidade de ampliar ações de proteção às mulheres.

Ainda no comunicado, a prefeitura enfatizou a importância da denúncia e do combate a esse tipo de crime, ressaltando que a violência contra a mulher não deve ser naturalizada. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.