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Homem mata companheira com facão e martelo dois meses após ir morar com a vítima na Bahia

Suspeito foi preso em flagrante após tentar fugir

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:09

Patrícia Santos, de 31 anos, foi atacada durante briga Crédito: Reprodução

Uma mulher foi assassinada de forma brutal na cidade de Planalto, no sudoeste da Bahia, na terça-feira (17). O principal suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 36 anos, que foi preso em flagrante após o crime. De acordo com informações apuradas pela TV Sudoeste, a vítima, identificada como Patrícia Santos, de 31 anos, foi atacada com golpes de faca e martelo após uma discussão dentro da residência do casal. Os dois mantinham um relacionamento há cerca de dois meses.

Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado por equipes policiais e detido. Durante a ocorrência, também foram encontrados pés de maconha no imóvel, o que levou à autuação do homem por tráfico de drogas. O corpo de Patrícia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Já o suspeito permanece custodiado à disposição da Justiça, enquanto o caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Patrícia Santos foi atacada por companheiro dentro de casa

Patrícia Santos foi atacada por companheiro dentro de casa por Reprodução
Patrícia Santos foi atacada por companheiro dentro de casa por Reprodução
Patrícia Santos foi atacada por companheiro dentro de casa por Reprodução
Polícia Civil investiga caso por Divulgação
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Patrícia Santos foi atacada por companheiro dentro de casa por Reprodução

Em nota, a Prefeitura de Planalto manifestou repúdio ao crime e lamentou a morte da vítima. “Recebemos essa notícia com imensa tristeza e indignação. Mais uma vida interrompida pela violência que atinge tantas mulheres em nosso país, deixando marcas irreparáveis em famílias e em toda a sociedade”, diz o posicionamento.

A gestão municipal também prestou solidariedade à família e reforçou o compromisso com o enfrentamento à violência de gênero, destacando a necessidade de ampliar ações de proteção às mulheres.

Ainda no comunicado, a prefeitura enfatizou a importância da denúncia e do combate a esse tipo de crime, ressaltando que a violência contra a mulher não deve ser naturalizada. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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Tags:

Planalto Feminicído Dentro de Casa Patricia Santos

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