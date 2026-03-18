CRIME

Fraude em maquininhas e clonagem: entenda esquema que desviou R$ 4 milhões de empresa em Salvador

Clientes eram enganados com maquininhas e empresa falsa com nome parecido

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:30

Grupo virou alvo de operação da polícia Crédito: Reprodução

A operação que mira funcionários de uma empresa de materiais elétricos em Salvador revelou detalhes de um esquema que teria desviado cerca de R$ 3,9 milhões. A fraude, segundo as investigações, ocorreu entre 2019 e 2024 e envolvia funcionários com acesso direto ao sistema de pagamentos.

De acordo com a TV Bahia, os clientes realizavam compras normalmente e acreditavam estar pagando à empresa, mas os valores eram redirecionados para contas de terceiros, incluindo familiares dos investigados. Para viabilizar o golpe, eram utilizadas maquininhas de cartão não vinculadas ao estabelecimento, além da criação de uma empresa com nome semelhante ao da vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Entre os suspeitos está uma funcionária do caixa, apontada como responsável por estruturar o esquema. O segundo envolvido também é funcionário da empresa, mas a participação dele não foi detalhada. Parte do dinheiro foi movimentada por diferentes contas bancárias, enquanto outra foi usada na aquisição de bens.

Durante o cumprimento de mandados nos bairros de Uruguai e Jardim das Margaridas, foram apreendidos uma caminhonete de luxo, três celulares e um notebook. A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens dos investigados, que respondem por crimes como fraude, furto qualificado mediante fraude, abuso de confiança, estelionato e lavagem de dinheiro.