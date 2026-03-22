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INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Cerca de 35,2 milhões de beneficiários terão o abono adiantado

Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 19:11

Aposentados e pensionistas do INSS terão 13º antecipado Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai ser antecipado para abril e maio. O decreto do Governo Federal estabelecendo essa decisão foi publicada na edição da última quinta-feira (19) do Diário Oficial da União.

Cerca de 35,2 milhões de beneficiários terão o abono antecipado, o que inclui, além dos aposentados e pensionistas, pessoas que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão no último ano.

A primeira parcela do 13º salário será creditada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre os dias 25 de maio e 8 de junho.

Para saber a data, o beneficiário deve se basear pelo número final do cartão do benefício. (Veja a tabela abaixo)

De acordo com o Governo Federal, a antecipação do 13º salário deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia do país, sendo R$ 39 bilhões só na primeira parcela.

Confira o calendário

Benefícios iguais ao salário mínimo: