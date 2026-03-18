Economia

INSS libera bloqueio de descontos indevidos e aposentados correm para recuperar dinheiro

Veja como identificar cobranças não autorizadas, bloquear mensalidades e solicitar a devolução de valores direto pelo Meu INSS

Juliana Rodrigues

Publicado em 18 de março de 2026 às 20:49

Identifique mensalidades indevidas e aja agora para garantir o reembolso sem precisar da Justiça. Crédito: INSS/Divulgação

Aposentados e pensionistas do INSS podem contestar administrativamente os 'descontos fantasmas' de mensalidades associativas não autorizadas em seus benefícios. A medida é uma resposta ao aumento expressivo de reclamações contra entidades que debitam valores sem contrato assinado. Se você foi afetado, veja abaixo como excluir desconto indevido do INSS e solicitar o ressarcimento antes que o processo se torne mais lento e dependente de ações judiciais.



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Como identificar e barrar cobranças

Para evitar perdas, o segurado pode realizar um pente-fino mensal no extrato do Meu INSS, identificando e solicitando o bloqueio de qualquer valor suspeito, por menor que seja.



Por isso, a recomendação é clara: cheque seu Extrato de Pagamento de Benefício ou o Histórico de Créditos detalhadamente.



Para barrar o desconto e solicitar a devolução dos valores via Meu INSS:



Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS.



Busque pela opção “Excluir mensalidade” e selecione o serviço de exclusão de associação ou sindicato no benefício.



Siga as instruções para o bloqueio da mensalidade associativa vinculada ao benefício.



O que fazer se o prazo expirar?

Para quem não contestar imediatamente, o caminho para a reparação pode incluir o registro de queixa na Ouvidoria do INSS e no portal Consumidor.gov.br. Sob o amparo do Código de Defesa do Consumidor, o segurado tem o direito de exigir o bloqueio de novas cobranças e a devolução dos valores descontados indevidamente, que pode ocorrer em dobro em caso de cobrança indevida comprovada.

