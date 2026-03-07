INSS: prazo para solicitar devolução de descontos indevidos entra na reta final

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Agência Brasil
Publicado em 7 de março de 2026 às 14:30
Está chegando ao fim o prazo para que aposentados e pensionistas solicitem o ressarcimento de descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O prazo para que a solicitação seja feita termina no dia 20 de março. O governo estima que ainda existam 850 mil aposentados e pensionistas aptos a pedir a devolução.
O prazo original se encerraria em 14 de fevereiro, mas precisou ser estendido por conta de instabilidades no sistema de informação do órgão.
Até o mês de janeiro, o INSS já contabilizava cerca de 4,2 milhões de beneficiários ressarcidos, em valores que somam R$ 2,8 bilhões, de um total de 6,2 milhões de contestações de cobranças.
Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do INSS: