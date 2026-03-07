Acesse sua conta
INSS: prazo para solicitar devolução de descontos indevidos entra na reta final

Valores podem ser solicitados até o dia 20

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:30

Pelo aplicativo Meu INSS, o segurado agora monitora sua posição em tempo real na fila única nacional, recebendo estimativas de prazos que trazem transparência ao processo.
Ressarcimento pode ser solicitado por meio do site, aplicativo, telefone ou agência dos Correios

Está chegando ao fim o prazo para que aposentados e pensionistas solicitem o ressarcimento de descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O prazo para que a solicitação seja feita termina no dia 20 de março. O governo estima que ainda existam 850 mil aposentados e pensionistas aptos a pedir a devolução.

O prazo original se encerraria em 14 de fevereiro, mas precisou ser estendido por conta de instabilidades no sistema de informação do órgão.

Até o mês de janeiro, o INSS já contabilizava cerca de 4,2 milhões de beneficiários ressarcidos, em valores que somam R$ 2,8 bilhões, de um total de 6,2 milhões de contestações de cobranças.

Como solicitar a devolução

Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do INSS:

  • Aplicativo ou site Meu INSS, com login no portal Gov.br;
  • Telefone 135, com atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h;
  • Agências dos Correios, que oferecem suporte gratuito em mais de 5 mil unidades.

