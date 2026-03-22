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GAC confirma produção nacional e lança SUV a gasolina por R$ 130 mil

Empresa chinesa irá fabricar em Goiás a partir do próximo ano. Veja onde será

Antônio Meira Jr.

Publicado em 22 de março de 2026 às 17:00

O GS3 é o primeiro modelo 100% a gasolina da GAC no mercado brasileiro Crédito: Divulgação

A GAC chegou ao Brasil há quase um ano, mas até então teve um desempenho discreto. Oferecendo inicialmente apenas elétricos e híbridos, o fabricante chinês emplacou 1.176 veículos nos primeiros dois meses do ano. Volume inferior ao de duas marcas que estrearam recentemente: Geely (1.759) e Omoda Jaecoo (3.523).

Nesta semana, a empresa revelou a expectativa de crescimento e novos planos, que incluem a produção nacional e a introdução de um veículo a combustão em seu portfólio. A GAC não vai utilizar o modelo tradicional, de fazer uma fábrica - ou comprar uma, como fizeram BYD e GWM - a solução será uma parceria com a HPE Automotores, empresa responsável pela Mitsubishi no país.

A empresa chinesa irá utilizar parte da planta da HPE Automotores em Catalão, Goiás Crédito: Divulgação

Em um primeiro momento, a companhia pretende montar os veículos em Catalão, Goiás, no método CKD (“completely knocked down”). Dessa forma, os kits dos veículos são importados da China para que apenas a montagem seja efetuada no Brasil. No entanto, a empresa garantiu que também utilizará peças brasileiras.

Além de ocupar parte da fábrica da HPE, a GAC pretende construir um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A linha de produção será iniciada em 2027 e terá a capacidade para 50 mil unidades anuais.

GS3, O NOVO SUV DA GAC

O GS3, primeiro SUV totalmente movido a gasolina da GAC, estreou nesta semana com preço agressivo: R$ 129.990 (Premium) e R$ 159.990 (Elite). A partir de abril, a versão inicial ficará R$ 10 mil mais cara.

Com dimensões similares às do Jeep Compass, o modelo chinês é equipado com um propulsor 1.5 litro turbo a gasolina que entrega 170 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Associado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas, esse motor consome 10,2 km/l em ciclo urbano e 11,6 km/l em rodovias, segundo a aferição do Inmetro.

GAC GS3 1 de 2

A versão de entrada, a Premium, já vem equipada de série com seis airbags, rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis e lanternas em led com acendimento automático e central multimídia com tela de 14,6 polegadas.

Na opção topo de linha, a Elite, a GAC agrega banco do motorista com ajustes elétricos e ventilação, teto solar panorâmico, tampa do porta-malas com abertura elétrica e equipamentos de auxílio à condução.

MAIORES MERCADOS DO MUNDO

China e Estados Unidos seguiram na liderança global do mercado de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em 2025. De acordo com a compilação de Felipe Munoz , do Car Industry Analysis, os chineses consumiram 27,30 milhões de unidades ano passado, crescimento de 6,7% na comparação com 2024.

Nos EUA, o volume do último ano foi de 16,27 milhões, aumento foi de 2,2%.Na terceira posição, a Índia foi um dos destaques globais: cresceu 9,6% e chegou aos 5,08 milhões de unidades. Na sequência, aparecem Japão com 4,56 milhões (+3,3%), Alemanha com 3,15 milhões (+0,6%) e Brasil com 2,55 milhões (+2,9%).

O mercado brasileiro se consolidou na sexta posição com uma diferença de mais de 200 mil veículos em comparação com o Reino Unido da Grã-Bretanha, que ficou em sétimo lugar com 2,33 milhões (+1,4%). Do oitavo ao décimo lugar ficaram: França 1,99 milhão (-5,1%), Canadá 1,85 milhão (+2,3%) e Itália 1,71 milhão (-2,4%).

O SOBE E DESCE GLOBAL

Entre as movimentações superiores a dois dígitos, destaco quatro países: Argentina, Turquia, Espanha e Rússia. A Argentina voltou a ser o segundo maior mercado da América do Sul com 579 mil unidades comercializadas, alta de 48% - o Chile foi a terceira força na região com 310 mil unidades (+2,7%).

A Turquia avançou em 10,5% e chegou a 1,37 milhão, pouco à frente da Espanha, que cresceu 12,8% e alcançou 1,18 milhão de unidades.

No caso da Rússia, o resultado foi negativo. O país caiu da 12ª para a 15ª posição global com perda de 15,6%. No total, foram comercializadas lá 1,32 milhão de unidades. Como curiosidade, a Ucrânia subiu 13,6% e chegou aos 79 mil exemplares.

BAHIA: 60 NOVOS PONTOS DE RECARGA

Começou a funcionar neste sábado o maior eletroposto da Bahia. Com 60 pontos de recarga ultrarrápida, esse hub é gerido pela e-Drive Energy e fica no estacionamento do Outlet Premium Salvador, na Estrada do Coco (BA-099). A recarga pode sair de 20% para 80% em um intervalo de 20 a 40 minutos, dependendo do modelo do veículo.

De acordo com a e-Drive Energy, um dos diferenciais do empreendimento está na origem da energia. O hub integra um sistema com cerca de 6 mil m² de placas solares, que produzem energia no próprio local. A ideia é abastecer os veículos elétricos com uma fonte renovável, reduzindo emissões e reforçando um ciclo mais sustentável.