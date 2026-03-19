AUTOS

Toyota lança Yaris Cross no Brasil: SUV faz até 17,9 km/l e parte de R$ 149 mil

Modelo produzido em São Paulo marca entrada da marca no disputado segmento de SUVs compactos e aposta em versão híbrida flex

Antônio Meira Jr.

*De Indaiatuba, SP Publicado em 19 de março de 2026 às 15:00

O Yaris Cross é oferecido em cinco versões de acabamento e duas opções de motor Crédito: Divulgação

Desde a chegada do Ford EcoSport, há mais de duas décadas, os SUVs compactos geram desejo e, ao longo dos anos, se tornaram produtos obrigatórios para fabricantes que possuem ambição de volume no Brasil. Ano passado, a categoria representou mais de 50% do mercado brasileiro.

A Toyota trilhou um caminho diferente nesse período. Consolidou modelos como Corolla e Hilux, arriscou com o Etios e estabeleceu o Corolla Cross. Se tornou referência em pós-venda e foi a primeira a implementar o híbrido flex.

Com essas credenciais, o fabricante japonês quer ser protagonista na categoria do pioneiro EcoSport. Porém, o mercado mudou muito nessas duas décadas, em especial nos últimos três anos com a chegada de marcas chinesas. Além disso, concorrentes como Fiat, Honda, Hyundai, Jeep e Volkswagen possuem até mais de um modelo nesse segmento.

Toyota Yaris Cross 1 de 5

Esse é o disputado cenário que o Yaris Cross vai encarar. Mas os racionais japoneses se prepararam bem e vão usar toda sua reputação para buscar o protagonismo. A garantia do veículo pode chegar aos 10 anos, as seis primeiras revisões possuem um preço fixo competitivo (R$ 549 cada) e, se conseguir trilhar o caminho dos outros modelos do portfólio, o valor de revenda será um fator positivo na decisão de compra.

Outro ponto importante: a boa imagem que a marca tem no país é um ativo importante. Com isso, a Toyota entende que 75% das vendas serão efetivadas por quem tem um carro da marca e por quem já foi cliente. A companhia também crê que fez seu dever de casa. Suas pesquisas indicam que os eventuais clientes dessa categoria rejeitam alto consumo, porta-malas pequeno e pouco espaço interno.

O Yaris Cross fugiu desses aspectos e agrada em questões desejadas pelo público, como visual atraente e conforto. Dessa forma, a marca conseguiu montar um competitivo SUV que tem duas opções de motorização e cinco versões, que custam entre R$ 149.990 e R$ 189.990.

ITENS, MOTORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO YARIS CROSS

Produzido em Sorocaba, no interior de São Paulo, o novo SUV tem um porte que se destaca. São 4,31 metros de comprimento, 15 centímetros a menos que o Corolla Cross, 1,77 m de largura, 5 cm a menos que o irmão maior, e 2,62 m de distância entre-eixos. Essa última medida, apenas 2 cm inferior à do Corolla Cross, explica o bom espaço interno.

Desde a configuração inicial, são oferecidos seis airbags, freio de estacionamento elétrico e itens de auxílio à condução como o sistema de pré-colisão frontal. Esse recurso de segurança utiliza câmera e radar de ondas milimétricas para detectar veículos, pedestres e ciclistas à frente. Em caso de risco de colisão, emite alertas visuais e sonoros e aplica assistência de frenagem automática para evitar ou reduzir os danos do impacto.

Nas versões topo de linha, a Toyota oferece sistema de visão panorâmica 360°, sensor de estacionamento dianteiro, abertura elétrica do porta-malas e teto solar panorâmico.

Embaixo do capô, dois motores de 1.5 litro flex. Um deles é a combustão e o outro tem o auxílio de dois propulsores elétricos, um gerador e outro de tração. O motor exclusivamente a combustão entrega até 122 cv de potência a 6 mil rpm e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm.

Com o sistema híbrido flex, o propulsor entrega até 111 cv de potência e, em ambos os casos, a transmissão é CVT, sendo Transaxle para o híbrido e Multidrive no combustão. Para este último, são oferecidas borboletas atrás do volante para uma condução mais dinâmica.

A capacidade do bagageiro varia de acordo com a propulsão: 390 litros para o híbrido e 400 l para o combustão Crédito: Divulgação

Apesar de os números não impressionarem, o rendimento prático não é ruim. Já o consumo é um dos atrativos desse Toyota. De acordo com a aferição do Inmetro, o 1.5 flex faz com gasolina 12,6 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada. Com etanol, os resultados caem para 8,8 km/l e 10,2 km/l, respectivamente, no ciclo urbano e rodoviário.

O grande trunfo em relação à eficiência energética está no 1.5 híbrido flex. Abastecido com gasolina na cidade ele faz 17,9 km/l e 15,3 km/l na estrada. Com etanol o resultado passa para 13,2 km/l (cidade) e 10,7 km/l (estrada). O resultado superior na cidade é característico dos híbridos, que utiizam a energia gerada em frenagens para abastecer a bateria.

O motor 1.5 flex equipa três versões: XR (R$ 149.990), XRE (R$ 161.390) e XRX (R$ 178.990). Para o 1.5 híbrido flex, são duas opções: XRE (R$ 172.390) e XRX (R$ 189.990).