SUV do Hyundai HB20 chegará em junho para brigar com Pulse e Tera

Confira também a estreia da Cadillac no Brasil e veja quais os modelos mais emplacados na Bahia em fevereiro

Antônio Meira Jr.

Publicado em 8 de março de 2026 às 17:00

A Hyundai irá lançar em junho um novo SUV no Brasil para concorrer com Pulse e Tera Crédito: Divulgação

A ascensão dos SUVs não para e os fabricantes vão se adequando para atender às demandas. A subcategoria dos modelos de entrada é uma das que mais têm apresentado novidades. Depois do Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera, a Chevrolet anunciou o Sonic e a Hyundai confirmou um produto para essa categoria.

A empresa coreana anunciou nesta semana que o novo veículo será o terceiro produto da fábrica de Piracicaba, São Paulo, onde já são produzidos HB20 e Creta. O comunicado oficial, no entanto, trouxe poucos detalhes sobre o carro. Mas posso afirmar que será baseado no Bayon, modelo que já é comercializado em outros mercados, ele ficará acima do HB20 e será lançado em junho.

O material obtido pela coluna mostra que o veículo terá 4,13 metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,49 m de altura e 2,58 m de entre-eixos. A comparação apresentada pela própria Hyundai para concessionários, demonstra que o novo SUV de entrada aparece com o maior entre-eixos do grupo, superando Tera (2,56 m) e Pulse (2,53 m). O porta-malas será de 340 litros, capacidade próxima à de hatches compactos, e inferior a de alguns concorrentes diretos. Como comparação, o Renault Kardian tem 410 litros.

A apresentação também confirma que o carro utilizará conjuntos mecânicos já conhecidos da linha Hyundai no Brasil. Serão duas opções: 1 litro aspirado (80 cv) com câmbio manual e o 1.0 litro turbo (120 cv) com câmbio automático, os mesmos conjuntos já equipam versões do HB20 e do Creta.

Hyundai Bayon 1 de 2

NO QUE O NOVO HYUNDAI TERÁ

Para se posicionar bem contra os rivais, a Hyundai promete um pacote de segurança mais avançado que o oferecido atualmente no HB20 e freios a disco nas quatro rodas. Na cabine, novo SUV vai apostar em conectividade e telas maiores para se diferenciar do hatch.

Na lista de equipamentos estão: painel digital integrado, central multimídia de 10,25 polegadas, possibilidade de atualizações remotas, conectividade Bluelink, freio de estacionamento eletrônico e saídas USB para passageiros traseiros.

GM CONFIRMA CADILLAC NO BRASIL

Há mais de um ano, quando a General Motors comemorou o centenário da marca Chevrolet no Brasil, afirmei que a empresa iria comercializar a Cadillac no país. Demorou, mas nesta semana a GM oficializou a estreia da sua divisão de veículos de luxo no mercado brasileiro.

“A introdução da Cadillac no Brasil é uma decisão estratégica construída com base na relevância do mercado nacional e em sua importância dentro da nossa visão regional de longo prazo”, afirma Thomas Owsianski, presidente da GM América do Sul.

O portfólio inicial inclui três SUVs elétricos, Optiq, Lyriq e Vistiq, com início das vendas previsto ainda este ano. A operação contará com centros de experiência em Brasília, Curitiba e São Paulo, dentro do plano gradual de implantação da marca no país.

A GM oficializou a Cadillac no Brasil e anunciou os três primeiros SUVs, um deles é o Optiq Crédito: Divulgação

FEVEREIRO TEM BALANÇO POSITIVO

Com apenas 17 dias úteis, fevereiro teve um resultado expressivo no mercado de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro. Foram emplacados 176.797 novos veículos dessas categorias, alta de 8,8% em relação a janeiro e 1,7% superior ao resultado do mesmo mês do ano passado.

Nesse cenário, a Fiat sustentou a liderança com 22,44% de participação de mercado - o equivalente a 39.670 carros. A Volkswagen ficou na segunda posição com 16,46% e a Chevrolet em terceiro com 9,54%. Na sequência, ficaram Hyundai (6,87%) e BYD (6,47%). Da sexta à décima posição, ficaram: Toyota (5,92%), Renault (5,43%), Jeep (4,66%), Honda (4,28%) e Nissan (2,80%).

MODELOS MAIS EMPLACADOS NO BRASIL

Com 11.191 unidades emplacadas, a Fiat Strada se manteve no topo e liderou o mercado nacional em fevereiro. O VW Polo continua combativo e fechou o último mês na segunda posição com 7.517 licenciamentos. O VW ficou imediatamente à frente de dois Fiat: Mobi (6.560) e Argo (6.478), respectivamente terceiro e quarto colocados.

O T-Cross, com 5.667 unidades, fechou os cinco primeiros colocados. Do sexto ao décimo lugar, ficaram: VW Tera (5.358), Renault Kwid (5.194), Hyundai HB20 (5.124), Hyundai Creta (5.045) e BYD Dophin Mini (4.874).

MODELOS MAIS EMPLACADOS NA BAHIA

No mercado estadual, há muitas divergências em relação ao nacional. Basicamente, apenas a primeira posição foi a mesma, com a Fiat Strada na liderança com 569 emplacamentos. Na segunda, veio a primeira surpresa: Fiat Toro com 267 unidades licenciadas. Na terceira posição ficou o Hyundai Creta (260) e, na quarta, o Dolphin Mini (243). Em quinto lugar, um empate triplo: VW Polo, Chevrolet Tracker e Toyota Hilux, os três com 171 unidades cada.

Na sequência, dois Fiat: Pulse (150), em sexto, e Fastback (148), em sétimo. Na oitava, mais um empate: VW Tera e Caoa Chery Tiggo 7, ambos com 144 emplacamentos. Fecharam o ranking o Toyota Corolla Cross (136), na nona posição, e o Hyundai HB20 (132), em décimo lugar.

A Fiat Toro ficou com a segunda posição no ranking de vendas no mercado estadual em fevereiro Crédito: Divulgação

VOLKSWAGEN TERÁ PICAPE HÍBRIDA

Há um mês, a Volkswagen revelou que sua nova picape será chamada de Tukan, e, nesta semana, a empresa alemã confirmou que ela será o seu primeiro veículo híbrido flex.