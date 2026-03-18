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Caoa traz nova marca chinesa ao Brasil e lança SUV para brigar com Compass

Changan estreia no país com modelo flex produzido em Goiás e mira liderança entre SUVs médios

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:00

Do porte de Jeep Compass e Corolla Cross, o Uni-T terá produção nacional
Do porte de Jeep Compass e Corolla Cross, o Uni-T terá produção nacional Crédito: Divulgação

O Brasil teve alguns ensaios, mas não consolidou nenhum fabricante nacional de veículos. Por outro lado, a Caoa, uma empresa nacional, se tornou parceira fabril de diferentes marcas. O movimento inicial foi com a Hyundai, depois com a Chery e, a partir deste mês, com a Changan.

No entanto, a Caoa não apenas monta os veículos. Sua engenharia adequa os modelos para a realidade nacional e faz ajustes desde a suspensão até o desenvolvimento do sistema bicombustível. Essa experiência, que inclui ainda a distribuição e o pós-venda, será amplamente aproveitada no acordo com a Changan, incluindo submarcas como a Avatr e a Deepal.

Fundada em 1979, a Caoa começou a produzir veículos em 2007, em Anápolis, Goiás - inicialmente da Hyundai e, na década seguinte, da Chery. Já a Changan foi fundada em 1862, na China. Baseada em Chongqing, no sudoeste do país, produz automóveis desde 1984 e, nestes 42 anos, já fabricou mais de 30 milhões de veículos. Assim como a parceria brasileira, a companhia chinesa também tem experiência na produção para outras marcas, como Mazda e Ford.

Caoa Changan Uni-T

O SUV da Changan tem seis airbags e diversos recursos de auxílio à condução por Divulgação
O quadro de instrumentos é integrado à tela central por Divulgação
A expectativa é que o veículo chegue ainda este mês às lojas por Divulgação
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O SUV da Changan tem seis airbags e diversos recursos de auxílio à condução por Divulgação

Os dois primeiros modelos da cooperação das duas empresas no mercado brasileiro serão o SUV Chagan Uni-T e o Avatr 11, um luxuoso crossover elétrico. O primeiro modelo, apresentado para um pequeno grupo de jornalistas brasileiros na China, terá seu preço revelado no final do mês, quando sua produção começa em Goiás. Já o Avatr 11 custa entre o R$ 599.990 a R$ 619.990.

O Uni-T será posicionado em uma faixa competitiva de SUVs, onde estão posicionados modelos como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, por exemplo. Com desenho arrojado, seu propulsor 1.5 litro turboflex deverá render até 180 cv de potência e mais de 30 kgfm de torque. Esse motor é associado a uma transmissão automática de dupla embreagem. É um veículo com 4,51 metros de comprimento, 1,87 m de largura e 2,71 m de entre-eixos.

O Avatr 11, que os chineses chamam de “one, one” (“um, um” em português), é fruto da união entre a Changan Automobile, Huawei, empresa de tecnologias, e a CATL, produtora de baterias, e vai chegar ao Brasil com grande possibilidade de personalização. A Caoa afirma que o cliente poderá explorar mais de 40 possibilidades distintas.

A Avatr será comercializada pelo grupo Caoa, o mesmo que é responsável pela Chery
O Avatr 11 é um crossover elétrico premium com autonomia superior a 700 km Crédito: Divulgação

Esse crossover tem um sistema elétrico com dois motores elétricos (dianteiro e traseiro) que proporcionam tração integral e que entregam 585 cv de potência e 66,3 kgfm de torque. A aceleração de zero a 100 km/h é feita em 3,9 segundos. Já a bateria de 116 kWh, fornecida pela CATL, rende autonomia de até 710 quilômetros no ciclo chinês.

A Caoa promete abrir 50 concessionárias até o final deste ano para comercializar os modelos da Changan. Nesse período, irá incrementar o portfólio com outros modelos, alguns com o mesmo conjunto motriz do Uni-T. Já a marca Avatr será oferecida em praças selecionadas, em um espaço específico dentro da loja Changan. Em Salvador, a primeira unidade será inaugurada no final de março na Avenida Paralela, próximo a Alphaville.

A cabine é bastante luxuosa, tem sistema de som premium e muitas tecnologias
A cabine é bastante luxuosa, tem sistema de som premium e muitas tecnologias Crédito: Divulgação

CHANGAN EM DETALHES

Globalmente, a Changan opera 21 bases de produção e 76 fábricas, com produtos exportados para 115 países e regiões. Atualmente, conta com mais de 110 mil funcionários e gera empregos para mais de 1 milhão de pessoas em toda a cadeia industrial.

Suas marcas próprias incluem Avatr, Deepal Automotive, Changan Nevo, Changan Automobile e Changan LCV. Além disso, por meio de joint ventures, produz e comercializa veículos das marcas Ford, Mazda e JMC, cobrindo os segmentos de automóveis de passeio, picapes e veículos comerciais leves.

A Changan Automobile conta com mais de 24 mil profissionais de pesquisa e desenvolvimento de 31 países e regiões do mundo, tendo criado 44 centros de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de produtos, e 20 empresas de tecnologia.

A companhia estabeleceu um padrão de colaboração global de pesquisa e desenvolvimento com focos distintos, conhecido como "Seis Países, Dez Locais". Dessa forma, atua com cinco bases na China e em outros cinco países: Turim (Itália), Yokohama (Japão), Birmingham (Reino Unido), Detroit (EUA) e Munique (Alemanha).

A Changan afirma que seus testes simulam condições diversas, garantindo que cada produto atenda ao uso do cliente por dez anos ou 260 mil km.

*O JORNALISTA VIAJOU A CONVITE DA CAOA CHANGAN

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