Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Arrancaram de mim o direito de saber onde está meu filho', diz mãe de Davi Fiúza

Audiência sobre desaparecimento do adolescente será realizada em Salvador quase 12 anos após operação policial em São Cristóvão

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de maio de 2026 às 11:00

Nesta segunda, 25, acontece mais uma audiência do Caso Davi Fiúza
Nesta segunda, 25, acontece mais uma audiência do Caso Davi Fiúza Crédito: divulgação

O olhar sofrido. Entre as mãos, uma camisa estampada com a foto do filho caçula e a pergunta que segue sem resposta há quase 12 anos: “Cadê Davi?”. “Arrancaram de mim o direito mais básico de uma mãe, que é saber onde está o seu filho. Eu vivo há mais de dez anos nessa tortura, sem verdade e sem sequer poder viver o meu luto”, afirma Rute Fiúza, mãe do adolescente de 14 anos, desaparecido após uma operação policial no bairro de São Cristóvão, em Salvador, em 2014. Uma nova audiência sobre o caso será realizada nesta segunda-feira (25), às 8h, no Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, em Sussuarana.

Davi não foi mais visto após uma ação da Polícia Militar realizada na localidade de Vila Verde. O caso se tornou um dos principais símbolos da luta contra o desaparecimento forçado e da denúncia de violência de Estado contra jovens negros na Bahia.

Caso Davi Fiúza: audiência de instrução está marcada para segunda

Nesta segunda, 25, acontece mais uma audiência do Caso Davi Fiúza por divulgação
Davi Fiúza por Reprodução
Caso Davi Fiúza: audiência de instrução está marcada para a próxima segunda por Redes sociais
Caso Davi Fiúza: audiência de instrução está marcada para a próxima segunda por Redes sociais
Homem foi localizado por policiais militares por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Geovanna Nogueira da Paixão, morta aos 11 anos por policiais militares por Reprodução
Menino Joel estava em casa quando morto em uma operação policial por Reprodução
Miriam Moreno da Conceição, mãe do menino Joel por Marina Silva
Jéssica Castro, irmã de Joel, é uma das testemunhas por Bruno Wendel/CORREIO
Pai do menino Joel, morto em operação policial por Arisson Marinho/CORREIO
Tiro atravessou janela e atingiu Joel na cebeça por Reprodução
Lençol coberto com o sangue de Joel por Reprodução
Ex-soldado foi demitido da PM pela morte do menino Joel por Reprodução
Ex-soldado foi demitido da PM pela morte do menino Joel por Reprodução
Joel acredita que policiais sairão do júri algemados por Marina Silva
Ana Luíza Silva dos Santos por Reprodução
Ana Luíza Silva dos Santos foi morta perto de casa por Reprodução
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Enterro de Ana Luiza Silva dos Santos, 19 anos, morta durante ação policial na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
João Victor Santos Moreira (esquerda) e Joelson Divino Moreira Júnior (direito) foram mortos na madrugada desta terça-feira (20) por Reprodução/ Arquivo Pessoal
Luan Henrique Rocha de Souza e Gilson Jardas de Jesus Santos por Reprodução
Mateus Ferreira dos Santos, João Victor Santos Moreira (esquerda) e Joelson Divino Moreira Júnior por Reprodução/Arquivo Pessoal
Carlos era primo do menino Joel, também morto por policiais por MARINA SILVA/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícia Militar faz ação ostensiva por Ascom / PMBA
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Polícia Militar por SSP
1 de 33
Nesta segunda, 25, acontece mais uma audiência do Caso Davi Fiúza por divulgação

Segundo organizações de direitos humanos, o processo é marcado por falhas institucionais desde o início. O reconhecimento oficial do caso como desaparecimento forçado ocorreu tardiamente, contrariando recomendações internacionais. As buscas demoraram meses para começar e, quando ocorreram, não seguiram protocolos considerados fundamentais, como planejamento estruturado, coordenação entre órgãos e participação da família.

Ao longo dos anos, a investigação também foi marcada por períodos de inatividade, atrasos sem justificativa e falta de transparência sobre os rumos do inquérito. Até hoje, não há informações oficiais sobre o que aconteceu com Davi.

“Não é só a ausência de Davi que dói. É o silêncio, o descaso, é sentir que a vida do meu filho não importa. Mas eu sigo lutando porque não posso aceitar que a história dele termine assim, sem justiça”, completa Rute Fiúza.

Desde 2014, o caso é acompanhado pelo Comitê de Desaparecimento Forçado da ONU, após denúncia feita pela Anistia Internacional. Durante esse período, o Estado brasileiro foi questionado reiteradas vezes e apresentou respostas consideradas insuficientes.

Para a assessora de Advocacy da Iniciativa Negra, Sara Sacramento, o caso revela um padrão estrutural no funcionamento do sistema de Justiça brasileiro. “Não se trata de falhas isoladas, mas de uma dinâmica que evidencia desigualdade racial no acesso à Justiça. Há demora, falta de prioridade e ausência de responsabilização quando as vítimas são jovens negros”, afirma.

A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, destaca que o Estado tem obrigação de prevenir desaparecimentos forçados, realizar investigações independentes e garantir às famílias o direito à verdade, à participação e à reparação.

“O que aconteceu com Davi não diz respeito apenas a uma família. Diz respeito ao tipo de país que estamos permitindo construir quando um adolescente negro desaparece após ser levado por agentes do Estado e, mais de dez anos depois, sua mãe ainda segue sem respostas”, declara Jurema.

Leia mais

Imagem - Interior sitiado: facções transformam cidades pequenas da Bahia em territórios de guerra

Interior sitiado: facções transformam cidades pequenas da Bahia em territórios de guerra

Imagem - Em menos de 15 dias, quatro estudantes são atacados na porta de escola; dois morrem

Em menos de 15 dias, quatro estudantes são atacados na porta de escola; dois morrem

Imagem - Assédio moral: gerente chama funcionária de ‘ex-presidiária’ e Justiça fixa indenização

Assédio moral: gerente chama funcionária de ‘ex-presidiária’ e Justiça fixa indenização

Mais recentes

Imagem - Amazon inaugura centro de distribuição em Salvador com operação 24 horas

Amazon inaugura centro de distribuição em Salvador com operação 24 horas
Imagem - Racionamento de asfalto no governo Jerônimo, o gabinete paralelo de Rui e o comício indesejado

Racionamento de asfalto no governo Jerônimo, o gabinete paralelo de Rui e o comício indesejado
Imagem - Turismo cresce 3,7% e Salvador se aproxima dos 10 milhões de visitantes por ano

Turismo cresce 3,7% e Salvador se aproxima dos 10 milhões de visitantes por ano