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Interior sitiado: facções transformam cidades pequenas da Bahia em territórios de guerra

Tráfico amplia atuação em municípios com pouca estrutura policial e transformam destinos turísticos e cidades históricas em palcos de violência

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

Milhares de munições foram apreendidas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou em quatro presos e um morto
Milhares de munições foram apreendidas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou em quatro presos e um morto Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Estruturas policiais mais frágeis, menor capacidade de investigação e uma presença reduzida do Estado. Especialistas apontam esses fatores como algumas das principais condições para a interiorização do crime organizado no Brasil. Segundo pesquisa recente do Datafolha, 34,1% dos entrevistados afirmaram conviver com a atuação do tráfico em municípios médios e pequenos do país. Na Bahia, os reflexos desse avanço já atingem cidades com pouco mais de 30 mil habitantes — e até municípios ainda menores.

Foi o caso de Palmeiras, na Chapada Diamantina, onde quatro pessoas morreram em confronto com a polícia no último dia 11. Segundo o Censo 2025 do IBGE, o município possui 10.894 habitantes e abriga o Vale do Capão, um dos principais destinos turísticos do estado.

facções transformam cidades pequenas da Bahia em territórios de guerra

Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
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Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
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Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
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Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
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Moradores vivem madrugada de terror com tiroteio entre facções por Reprodução/Instagram
Cinco suspeitos foram mortos em Ibirapitanga e uma disputa entre facções ocorreu em Itaporanga por Reprodução
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
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Polícia desmonta sistema de vigilância de facções em bairro de Salvador por Divulgação
Presídio Salvador: celulares, armas brancas e anotações suspeitas são encontradas em celas de líderes de facções por Divulgação/Seap
Unidades Especializadas da PM, entre elas as popularmente apelidadas de 'Caatingas', ampliarão, por tempo indeterminado, a repressão qualificada contra facções por Tony Silva / Seap
Facções levam o terror ao Litoral Norte por Marina Silva/CORREIO
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
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"Faixa de Gaza": moradores ficam no centro da guerra entre facções por Marina Silva/CORREIO
Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Operação Pix Seguro por Polícia Civil
Operação Pix Seguro por Polícia Civil
Operação Pix Seguro por Polícia Civil
Operação Pix Seguro por Polícia Civil
Operação Pix Seguro por Polícia Civil
Operação Caminhos Seguros prende investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Bahia por Divulgação
Operação Caminhos Seguros prende investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Bahia por Divulgação
Operação combate exploração infantil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina por Divulgação/ Ascom-PCBA
Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
Operação Sacramento contra traficantes em Santo Amaro por Divulgação
Operação realizada no sul da Bahai contra o tráfico de drogas por Divulgação
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Operação mira facção com base em Canavieiras por Polícia
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
Megaoperação tem 66 presos na Bahia e alvos internacionais por Polícia Federal
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Operação contra tráfico de drogas na Bahia e em Pernambuco por Divulgação
Bens apreendidos durante operação da PF na Bahia por Divulgação/PF
Sancho Loko foi preso em operação por Reprodução
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Proteção do Território por Polícia Federal
Operação Banda Suja por SSP
Operação prendeu casal por Reprodução
Operação prendeu casal por Reprodução
Operação prendeu casal por Reprodução
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas por Polícia Civil
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Investigado por triplo homicídio em Ilhéus é preso em flagrante por tráfico de drogas por Divulgação/ Ascom-PCBA
Líder do tráfico no Inferninho é morto em troca de tiros com a polícia por Divulgação/ssp
Três homens são presos na Engomadeira por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por Divulgação/ PC-BA
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
MPBA e Polícia Federal deflagram operação contra homem que vendeu fuzil a organização criminosa por Divulgação MP-BA
Seap realiza operação contra integrantes de organização criminosa por Divulgação / Seap
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2024/12/pf-mira-organizacao-criminosa-que-movimentou-r-4-bilhoes-em-ouro-ilegal por Divulgação/PF
PF mira organização criminosa transnacional por lavagem de dinheiro por Divulgação/PF
Polícia Civil prende três integrantes de organização criminosa em Serrinha por Divulgação / Ascom PC
Um homem procurado por tráfico de entorpecentes e organização criminosa foi localizado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da SSP por Vitor Barreto/PC
Seap realiza mais de 800 apreensões durante Operação Aláfia na Bahia por Tony Silva/ Nucom-Seap
Seap realiza mais de 800 apreensões durante Operação Aláfia na Bahia por Tony Silva/ Nucom-Seap
Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso por Tony Silva- Nucom/Seap
Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso por Tony Silva- Nucom/Seap
Arquivo/Seap por Celulares e drogas foram apreendidos, na última segunda (21), no Complexo Mata Escura
Operação é realizada em presídio na Bahia por Divulgação
A ação da polícia foi realizada em presídio por Hildazio Santana/Divulgação
Presídio Salvador: celulares, armas brancas e anotações suspeitas são encontradas em celas de líderes de facções por Divulgação/Seap
Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas por Divulgação Seap
Intervenção no presídio por Seap
Policia apreende drogas e celulares em présidio de Paulo Afonso por divulgação
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Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram recebidos a tiros durante a ação. Após o revide, quatro homens foram encontrados feridos, socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde, mas não resistiram. Morreram Kaique Feleiro de Souza, de 18 anos; Mateus da Silva Costa, de 25; Janailton Soledade Ferreira, de 23; e Moisés Lima Carvalho, de 30.

Na operação, foram apreendidos uma carabina, duas pistolas, um revólver, além de porções de maconha e crack. Embora não existam informações oficiais detalhando quais facções dominam Palmeiras, a Chapada Diamantina é considerada área de influência do Bonde do Maluco (BDM), facção que ampliou presença em cidades do interior baiano.

O avanço das organizações criminosas também tem provocado tensão em cidades históricas do Recôncavo. Em outubro do ano passado, moradores de Cachoeira, cidade histórica do Recôncavo com pouco mais de 30 mil habitantes, acordaram assustados após a circulação de um suposto comunicado do BDM proibindo que pessoas circulassem em São Félix, município vizinho de cerca de 11 mil moradores apontado como área de atuação do Comando Vermelho (CV).

O aviso começou a circular depois de disparos próximos à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no centro de Cachoeira. No dia seguinte, o comércio amanheceu fechado em meio ao temor de confrontos. O medo já fazia parte da rotina da cidade: meses antes, os corpos de dois moradores foram encontrados no riacho do Caquende, enquanto as cabeças foram deixadas em uma praça.

Em Saubara, município de 11,5 mil habitantes também localizado no Recôncavo, a violência ligada às facções resultou em um crime brutal. Em janeiro de 2024, o ambulante Allisson Cerqueira Nascimento, de 18 anos, foi morto após usar uma camisa estampada com o personagem Mickey Mouse, associado por criminosos a uma facção rival.

Segundo a polícia, integrantes do BDM cercaram o jovem, rasgaram a roupa — presente da avó — e o agrediram com garrafadas até a morte. Pelo menos seis homens participaram do crime, incluindo suspeitos vindos de Feira de Santana, cidade marcada pela disputa entre o BDM e a facção A Tropa.

Pesquisa

A pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) foi divulgada em 11 de maio deste ano. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios brasileiros e apontou que cerca de 68,7 milhões de brasileiros vivem em áreas sob influência de facções criminosas ou milícias.

De acordo com o estudo, a expansão ocorre por fatores como novas rotas logísticas do tráfico, disputa por mercados ilícitos, alianças com grupos criminosos locais e a menor presença do Estado em cidades interioranas.

O levantamento destaca o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como as principais organizações criminosas do país. A pesquisa também aponta impactos diretos na rotina da população: 81% têm medo de confrontos armados; 74,9% evitam determinados locais; 65,2% mudam horários de circulação; e 64,4% têm receio de denunciar crimes.

Especialistas

Para o cofundador da Iniciativa Negra, Dudu Ribeiro, os dados mostram uma reorganização nacional do tráfico de drogas, impulsionada pela expansão de facções do Sudeste para o Nordeste.

“Novas organizações, novas combinações e novas parcerias são inauguradas. A partir daí, a disputa por territórios intensifica os conflitos, pressionando os índices de homicídios nessas cidades”, afirma.

O especialista em segurança pública também aponta a expansão do sistema prisional para o interior como um dos fatores que ajudam a explicar o avanço das facções.

“As organizações têm grande parte de suas estruturas dentro do sistema prisional. Isso faz com que o entorno dessas unidades também seja impactado pela reorganização desses grupos criminosos. Além disso, muitos municípios estão em rotas estratégicas para o escoamento de drogas e armas”, declara Dudu Ribeiro.

Já a coordenadora do Observatório de Segurança da Bahia da Rede de Observatórios da Segurança e conselheira do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Carol Santos, afirma que o enfrentamento do problema exige mais do que policiamento ostensivo.

“É necessário fortalecer a inteligência e a investigação financeira, ampliar a estrutura das forças de segurança e do sistema de Justiça no interior e investir em políticas públicas de educação, assistência social, emprego e proteção da juventude para reduzir a vulnerabilidade social explorada por essas organizações”, defende.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSPBA), mas até o momento não teve resposta. Espaço segue aberto. 

Posicionamento

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que "ressalta que o combate às facções é promovido diariamente e de forma incansável pelas Forças Estaduais e Federais em todo o território baiano, com ações norteadas pela doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência".

"Destaca ainda que o trabalho para capturar líderes de organizações criminosas e asfixiar as estruturas ilegais financeiras ultrapassou as divisas da Bahia e a fronteira do Brasil, com prisões de lideranças em outros estados e também na Bolívia. A SSP reforça, por fim, que os profissionais da Segurança Pública da Bahia continuarão integrados e atuando com firmeza contra o crime organizado", diz a nota.

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